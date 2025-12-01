В Улан-Удэ в конце недели стартует зимний спортивный сезон

В Улан-Удэ 6 декабря состоится традиционный праздник открытия зимнего спортивного сезона. Он пройдет в «Зорьке», где организуют массовые лыжные старты и торжественный запуск зимних активностей.– Все лыжные базы начали работать. У нас будет функционировать 7 лыжных баз. Катки приступили к заливке. Погода была тёплой, а для качественного льда нужно около –10. Но несмотря на это, все катки начали подготовку. В десятых числах декабря они начнут работать, – сказал председатель Комитета по физкультуре и спорту мэрии Андрей Дзюбенко.К зиме в городе подготовят 208 спортивных объектов. Откроются 10 катков, включая 2 крытых, с фондом в 1020 пар коньков. Они разместятся в парках «Кристальный», «Юбилейный», им. Жанаева и на базе СШОР №10.Работу начнут 7 лыжных баз, среди них «Снежинка», «Гора Орлиная» и обновлённая «Пионерская падь». Всего доступно 770 пар лыж и 60 сноубордов. Для хоккеистов подготовлены 24 хоккейные коробки.Этой зимой спортивные объекты Улан-Удэ смогут принять более 10 тысяч жителей, отметили в мэрии города.Возрастное ограничение: 0+