В Улан-Удэ завершены масштабные работы по замене инженерных коммуникаций в центре города. Обновлено около 12 км устаревших сетей. Это значительно улучшит качество и надежность подачи коммунальных услуг, включая водоснабжение, водоотведение и отопление, а также создаст условия для подключения новых пользователей к существующим коммуникациям, сообщили в мэрии города.

– Чтобы было комфортнее ездить, подрядной организацией ООО «Инжстрой‑Инновации» проведена планировка территории. Основная часть будет восстанавливаться в теплый период 2026 года, когда начнут работу асфальтовые заводы. Сейчас движение для автомобилистов открыто. После приведения участка в соответствие для работы общественного транспорта, он будет запущен, – сообщил зампредседателя Комитета по строительству Иван Рыбальченко.

Работы по реконструкции инженерных сетей в центре города начались в апреле 2024 года и завершатся в 2026 году, добавили в мэрии.

Фото: мэрия города