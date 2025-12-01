Общество 01.12.2025 в 12:48
В аэропорту Улан-Удэ появилась бесплатная вода
Там установили питьевые фонтанчики
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ установили питьевые фонтанчики в аэропорту «Байкал». Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, это сделано для комфорта пассажиров.
Отмечается, что вода в устройствах фильтруется трёхступенчатыми фильтрами, удаляющими хлор, запахи, тяжелые металлы и другие загрязнения.
Питьевые фонтанчики установлены в секторе внутренних авиалиний в зоне ожидания вылета, рядом с выходом на посадку №1, а также в секторе международных авиалиний: зона ожидания вылета, 2-й этаж, центр зала.
Фото: аэропорт «Байкал»
«Питьевые фонтанчики актуальны для тех, кто проводит много времени в зоне ожидания, путешествует с детьми или следит за своим водным балансом. Теперь вы можете прийти в аэропорт со своей емкостью для воды, быстро наполнить её перед вылетом и путешествовать экологичнее и удобнее», - рассказали в пресс-службе.
Тегиаэропорт