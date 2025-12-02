Внутренний туризм в России стабильно растет, обновляя рекорды

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников на основе данных Росстата представили положительную динамику внутреннего туризма за 10 месяцев 2025 года. Число поездок достигло 76,2 млн, что на 4,8% больше аналогичного периода прошлого года.Свой вклад в рост отрасли внесла и Бурятия. По данным министерства туризма республики, за январь–сентябрь регион посетили 529,5 тыс. туристов, что на 3,7% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.Лидерами же по посещаемости в стране традиционно стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом наиболее впечатляющие темпы роста показали активно развивающиеся регионы: Карачаево-Черкессия (+128%), Адыгея (+65%) и Тверская область (+49%). Вице-премьер отметил, что пятый год сохраняется положительная динамика, а национальный проект «Туризм и гостеприимство» способствует развитию инфраструктуры.По словам Максима Решетникова, устойчивый тренд на расширение географии путешествий и переход крупных курортов к круглогодичному формату способствуют достижению стратегической цели — увеличению доли туризма в ВВП до 5% к 2030 году.