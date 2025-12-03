В Улан-Удэ ведется системная работа по созданию благоприятной среды для семей

Сегодня на заседании по вопросам качества жизни и демографической политики были озвучены ключевые показатели и меры поддержки, которые реализуются в столице Бурятии. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что работа ведется сразу по нескольким направлениям, и первые результаты уже есть.

Рост рождаемости и поддержка родителей

Статистика демонстрирует положительную динамику. В 2025 году в нашем городе родилось 4086 детей, что на 463 больше, чем годом ранее. В Улан-Удэ проживает почти 20 тыс. молодых семей, из которых более 8 тыс. – многодетные.

«Для увеличения рождаемости одной из основных задач считаю создание условий для занятости родителей и трудоустройства женщин после декретного отпуска», – высказался Игорь Шутенков.

С 2019 года в городе появилось 22 новых детских сада, за счет которых дополнительно удалось создать 5550 мест. Таким образом, очередь в садики полностью исчезла, и теперь молодым семьям проще принимать решения о пополнении.

По словам мэра города, количество беременных женщин активно растет: «Стоят на учете и скоро станут мамами 3113 улан-удэнок», – отметил он.

Помощь в трудной ситуации и продленный день

Для оперативной поддержки в городе работают два специализированных семейных МФЦ. В этом году за помощью туда обратилась 261 семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации.

Еще одной мерой, влияющей на планирование семьи, стали школьные группы продленного дня. Они позволяют родителям спокойно работать, пока их дети находятся под присмотром преподавателей.

«Это тоже влияет на решение о рождении очередного ребенка в семьях. В этом учебном году организовано 30 групп продленного дня в 14 школах и 3 группы – в двух детских садах», – сказал Шутенков.

Здоровье и активное долголетие горожан

Однако рождаемость и повышение комфорта для семей – это только часть усилий по улучшению демографии. Не менее важная тема – здоровье жителей города, включая профилактику. За 10 месяцев текущего года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли почти 164 тыс. человек.

«Это не 100% жителей нашего города, и нам есть над чем работать совместно с городскими поликлиниками», – отметил мэр.

Развивается и спортивная инфраструктура. Например, сегодня в городе функционирует 749 спортивных объектов, а в 2025 году появилось 15 новых открытых игровых площадок.

Особой популярностью у горожан начинает пользоваться новый проект: «В октябре мы открыли «Тропу здоровья» на Верхней Березовке – она уже стала популярной и получает хорошие отзывы в социальных сетях. Это не только семейный досуг, но и здоровье, а значит, потенциальное долголетие наших горожан», – поделился Игорь Шутенков.

Стоит отметить, что такие проекты, как «Парки здоровья» и фестиваль активного долголетия, уже доказали свою эффективность: около 40% участников продолжают заниматься спортом самостоятельно или в группах после их завершения.

Общественные инициативы и туризм

Активно развивается сеть клубов молодых семей, которые стали одним из инструментов улучшения демографического климата. В Улан-Удэ действуют 37 таких клубов, объединяющих более 400 семей. Также свою работу ведет Городской совет отцов, представители которого есть в 43 школах.

Не остается без внимания и сфера семейного досуга. В текущем году новые семейные туристические маршруты посетило с экскурсиями порядка 45 тыс. человек.

«Это лишь малая часть сделанного по улучшению качества жизни и демографии. Перечислить все не позволяет формат», – резюмировал мэр города. – «Проблема с демографией остается, но в Улан-Удэ ведется системная и многовекторная работа по улучшению ситуации. И это не только работа муниципалитета, но и правительства Бурятии».

Подводя итоги, можно сказать, что таким образом в столице Бурятии реализуется по-настоящему комплексный подход, сочетающий материальную поддержку, развитие инфраструктуры, заботу о здоровье и создание благоприятной социальной среды для семей.