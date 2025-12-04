Общество 04.12.2025 в 10:33

Медики раскритиковали предложение обложить новым налогом продажу презервативов

В Бурятии 96,6% пациентов СПИД-Центра  заразились половым путем
A- A+
Текст: Иван Иванов
Медики раскритиковали предложение обложить новым налогом продажу презервативов
В России, похоже, ни дня не проходит, чтобы какой-нибудь активист не предложил очередной  запрет или налоговую «новацию». «Производство и продажу контрацептивов в России нужно сделать финансово невыгодными — это поспособствует повышению рождаемости в стране». Такое мнение высказал президент организации "За жизнь!" и руководитель проекта "Демографическая платформа.РФ" Сергей Чесноков, - передает «ТВЦ».

Комментарий активиста последовал за решением властей Китая установить налог на добавленную стоимость в размере 13% на презервативы и противозачаточные препараты. В Китае надеются таким способом заставить пары отказаться от контрацепции, что якобы тут же повысит рождаемость. Про сифилис, гонорею и ВИЧ в Китае забыли.  

Однако руководитель Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский выступил против ограничения доступности контрацептивов для населения. Как подчеркнул эксперт, ошибочно полагать, будто доступность презервативов снижает рождаемость. Главное — это то, что презервативы хорошо защищают от ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем, многие из которых вызывают бесплодие.

В случае введения акциза на презервативы они подорожают и число венерических и других заболеваний, передающихся половым путем вырастет.

Как сообщает республиканский СПИД-центр, в нашем регионе в 2024 году насчитывалось 11,5 тыс. больных ВИЧ-инфекцией, из них новых случаев заражения- 446. Как подчеркнули в ведомстве, 96,6% пациентов СПИД-Центра в республике заразились половым путем, не используя презервативы. 

Фото: Номер один

Все новости

В Улан-Удэ осудили замглавы района
04.12.2025 в 11:34
В Улан-Удэ оставили под стражей диверсанта и террориста
04.12.2025 в 11:24
В столице Бурятии 2026 объявили Годом 360-летия основания Улан-Удэ
04.12.2025 в 11:02
Улан-удэнская компания «кинула» поставщика фруктов на 1,35 млн рублей
04.12.2025 в 11:01
В Улан-Удэ курильщик устроил драку на АЗС
04.12.2025 в 10:49
Медики раскритиковали предложение обложить новым налогом продажу презервативов
04.12.2025 в 10:33
Улан-удэнца осудят за неправомерный оборот средств платежей
04.12.2025 в 10:24
На трассе в Бурятии перевернулся «РАВ»
04.12.2025 в 10:15
Из-за повышения утильсбора продажи новых автомобилей в ноябре рухнули на 23%
04.12.2025 в 10:12
Трое вахтовиков незаконно «намыли» золота на 668 миллионов рублей
04.12.2025 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В столице Бурятии 2026 объявили Годом 360-летия основания Улан-Удэ

Такое решение приняли депутаты Горсовета

04.12.2025 в 11:02
Улан-удэнская компания «кинула» поставщика фруктов на 1,35 млн рублей
Позднее средства взыскали приставы
04.12.2025 в 11:01
Улан-удэнца осудят за неправомерный оборот средств платежей
Он и его приятель нанесли свыше 3,5 млн рублей ущерба
04.12.2025 в 10:24
Трое вахтовиков незаконно «намыли» золота на 668 миллионов рублей
Проверяющие обнаружили в их «крузаке» 128 килограммов золота
04.12.2025 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru