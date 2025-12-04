Медики раскритиковали предложение обложить новым налогом продажу презервативов

В России, похоже, ни дня не проходит, чтобы какой-нибудь активист не предложил очередной запрет или налоговую «новацию». «Производство и продажу контрацептивов в России нужно сделать финансово невыгодными — это поспособствует повышению рождаемости в стране». Такое мнение высказал президент организации "За жизнь!" и руководитель проекта "Демографическая платформа.РФ" Сергей Чесноков, - передает «ТВЦ».Комментарий активиста последовал за решением властей Китая установить налог на добавленную стоимость в размере 13% на презервативы и противозачаточные препараты. В Китае надеются таким способом заставить пары отказаться от контрацепции, что якобы тут же повысит рождаемость. Про сифилис, гонорею и ВИЧ в Китае забыли.Однако руководитель Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский выступил против ограничения доступности контрацептивов для населения. Как подчеркнул эксперт, ошибочно полагать, будто доступность презервативов снижает рождаемость. Главное — это то, что презервативы хорошо защищают от ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем, многие из которых вызывают бесплодие.В случае введения акциза на презервативы они подорожают и число венерических и других заболеваний, передающихся половым путем вырастет.Как сообщает республиканский СПИД-центр, в нашем регионе в 2024 году насчитывалось 11,5 тыс. больных ВИЧ-инфекцией, из них новых случаев заражения- 446. Как подчеркнули в ведомстве, 96,6% пациентов СПИД-Центра в республике заразились половым путем, не используя презервативы.Фото: Номер один