Общество 12.12.2025 в 15:51

В Улан-Удэ провели встречу с предпринимателями сгоревшего ТЦ

На встрече присутствовали многие ведомства
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ провели встречу с предпринимателями сгоревшего ТЦ

В Улан-Удэ сегодня провели первую встречу с пострадавшими предпринимателями сгоревшего накануне ТЦ «Баянгол». Во встрече приняли участие ГУ МЧС по РБ, Прокуратура РБ, Минпром, УФНС по РБ и другие государственные органы.

- Мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела еще продолжаются. После их завершения предпринимателям будет разрешен доступ в здание. На сайте МЧС республики открыта горячая линия для пострадавших с инструкцией по порядку действий, а также адреса и контакты ответственных лиц. Также много вопросов по оплате арендных платежей, возврата депозитов и взаимодействия с управляющей компанией в целом. Организовать такое взаимодействие берем на себя вместе с минпромторгом РБ, - сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Бурятии Чингис Матхеев.

Как оказалось, у многих предпринимателей пожаром были уничтожены цифровые печати и кассовая техника. На встрече они озвучили проблему отсрочки уплаты налогов, сдачи отчетности, кредитов и мер господдержки.

- Договорились, что на следующей неделе соберем все необходимые ведомства. Некоторые предприниматели были получателями господдержки по соцконтракту и другим мерам господдержки. Оперативно организую весь процесс. Как и говорили, встреча была первой, но не последней. Могу ответственно сказать за все органы, что сделаем все возможное, чтобы по линии каждого органа было оказано максимальное содействие, - рассказал в своем ТГ-канале Матхеев.

Фото: Номер один

Баянгол

