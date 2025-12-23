С 1 января в Бурятии вырастет цена билета на автобус

Жители поселка Усть-Баргузин недовольны повышением цен на билеты до Улан-Удэ. С 1 января 2026 года перевозчик увеличивает стоимость проезда по маршруту Усть-Баргузин - Улан-Удэ до 1250 рублей.

Сейчас цена на билет на сайте автовокзала составляет 1100 р. Мнения в комментариях под постом в ТГ-канале «Типичный Усть-Баргузин», который и опубликовал эту новость, как всегда разделились: одни к повышению стоимости билета отнеслись с пониманием, учитывая общее повышение цен на все, другие же новость восприняли «в штыки».

«Условий для людей нет. Ждешь автобус и в мороз, и в дождь. Микрики все старые, неудобные, холодные, сиденья грязные, но цены при этом растут. Среди всех микриков только один-два нормальные, остальные – ужас».

«Хорошо, что вообще есть на чем ездить и есть кому возить. Также возмущена ростом цены, но бензин дорожает и помимо бензина дорожает все для машины».

«Раз цены поднимают, значит и условия должны быть соответствующие. Только наживаются за счет простых людей».

«Подорожание проезда – это не желание водителей. По всей стране повышение тарифов на общественном транспорте».

«Цены регулирует государство, а не перевозчик. То, что остановки нет – это администрация так решила, что не нужен нам автовокзал. Так что перевозчику только благодарность, что в таких условиях не бросает это дело».

Накануне «Номер один» сообщал о повышении проезда в Заиграевском районе. Там цена на билет выросла на 30% - еще недавно она составляла 130 рублей, но с 19 декабря выросла до 175.

Фото: ТГ-канал Типичный Усть-Баргузин