В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 770 граммов

Статистику родов за первую неделю января опубликовали в Республиканском перинатальном центре. С 5 по 11 января там родилось 72 малыша, в числе которых 44 мальчика и 28 девочек.

Рекордсменами на этой неделе стали два мальчика. Вес самого крупного малыша составил 4 600 г, а рост 60 см. Он родился 7 января. А вес самого маленького малыша не достиг и килограмма, составив всего 770 г при росте 31 см. Мальчик появился на свет 6 января.

- Самым насыщенным днем оказался четверг, 8 января. В этот день приняли 13 родов, в которых родилось 11 мальчиков и 3 девочки. Мы поздравляем семьи с рождением малышей и желаем им крепкого здоровья, тепла и счастья, - рассказали в РПЦ.

Фото: loon.site