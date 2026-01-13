В Улан-Удэ за год собачникам влепили 1,1 млн рублей штрафов

В 2025 году на владельцев собак в Улан-Удэ наложили 1,1 млн рублей штрафов. Всего специалисты Управления административного контроля составили 380 протоколов. Из них 210 – за нарушения требований к содержанию и выгулу домашних животных и 170 – за нарушения порядка регистрации питомцев.

В управлении отметили, что число нарушений заметно снизилось. Для сравнения, в 2024 году зафиксировали 603 случая правонарушений, повлекших штрафы на общую сумму 1,8 млн рублей. Начальник учреждения Алена Азаревич добавила, что параллельно сократилось количество жалоб и обращений по поводу агрессивных действий бродячих псов.

За нарушение требований по содержанию и выгулу собак предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. А также за отсутствие регистрации домашних животных – от 3 до 5 тыс. руб.