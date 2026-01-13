Общество 13.01.2026 в 16:20

В Улан-Удэ женщине удалили миому с голову взрослого человека

При этом пациентке сохранили матку
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ женщине удалили миому с голову взрослого человека
Фото: Минздрав Бурятии

В Улан-Удэ врачи гинекологического отделения Республиканского перинатального центра удалили 32-летней женщине огромную миому, при этом сохранив матку. Успешная операция прошла 25 декабря 2025 года. Женщина выразила благодарность своему спасителю – хирургу Евгению Ильюнову и всему коллективу медучреждения.

Пациентка боролась с недугом с 2016 года. Для нее это стало настоящим испытанием. Миома росла стремительно и в итоге достигла невероятных размеров – её объём сравнялся с головой взрослого человека, она даже не входила в экран аппарата УЗИ.

«С 2023 года я не могла попасть на операцию в платных клиниках Иркутской области. Врачи не решались провести операцию, так как у меня был низкий уровень гемоглобина и это создавало дополнительные риски. Я тщетно пыталась повысить этот показатель, но миома опережала мои усилия. Врачи начали говорить о единственном возможном исходе – полной ампутации матки. Для женщины 32-ух лет, такая перспектива казалась катастрофической» - рассказала женщина.

К счастью, жительница попала к улан-удэнскому хирургу. Евгений Ильюнов не просто удалил огромную опухоль, но и сумел сохранить матку, словно собирая ее по кусочкам. Благодаря этому пациентка сможет стать мамой во второй раз. А команда анестезиологов и реаниматологов, медсестры обеспечили безопасность хирургического вмешательства и последующую реабилитацию.

В Улан-Удэ женщине удалили миому с голову взрослого человека
13.01.2026 в 16:20
В Бурятии сельчанин ответит перед судом за кражу в Закалтусе
13.01.2026 в 15:57
В Бурятии назначили начальника нового государственного юридического бюро
13.01.2026 в 15:37
В Бурятии определили лучшую прокуратуру
13.01.2026 в 15:06
«Мою дочку не надо было спасать?»
13.01.2026 в 14:42
В Бурятии главврача ЦРБ будут судить за наркотики и анализы
13.01.2026 в 14:21
В Бурятии ввели новое правило в льготном проезде для школьников
13.01.2026 в 14:19
В Улан-Удэ за год собачникам влепили 1,1 млн рублей штрафов
13.01.2026 в 13:07
В Бурятии начальника условно наказали за смерть рабочего
13.01.2026 в 12:52
В Бурятии за селом по степи раскидали рога и копыта
13.01.2026 в 12:28
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

