В Улан-Удэ женщине удалили миому с голову взрослого человека

В Улан-Удэ врачи гинекологического отделения Республиканского перинатального центра удалили 32-летней женщине огромную миому, при этом сохранив матку. Успешная операция прошла 25 декабря 2025 года. Женщина выразила благодарность своему спасителю – хирургу Евгению Ильюнову и всему коллективу медучреждения.

Пациентка боролась с недугом с 2016 года. Для нее это стало настоящим испытанием. Миома росла стремительно и в итоге достигла невероятных размеров – её объём сравнялся с головой взрослого человека, она даже не входила в экран аппарата УЗИ.

«С 2023 года я не могла попасть на операцию в платных клиниках Иркутской области. Врачи не решались провести операцию, так как у меня был низкий уровень гемоглобина и это создавало дополнительные риски. Я тщетно пыталась повысить этот показатель, но миома опережала мои усилия. Врачи начали говорить о единственном возможном исходе – полной ампутации матки. Для женщины 32-ух лет, такая перспектива казалась катастрофической» - рассказала женщина.

К счастью, жительница попала к улан-удэнскому хирургу. Евгений Ильюнов не просто удалил огромную опухоль, но и сумел сохранить матку, словно собирая ее по кусочкам. Благодаря этому пациентка сможет стать мамой во второй раз. А команда анестезиологов и реаниматологов, медсестры обеспечили безопасность хирургического вмешательства и последующую реабилитацию.