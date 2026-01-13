Коммунальщики Улан-Удэ много лет играли в русскую рулетку

В Улан-Удэ закончилось многолетнее судебное противостояние Государственной инспекции труда с мэрией города. Оно касалось одного из зданий Комбината по благоустройству (КБУ) на улице Октябрьская, 50. Там, в аварийных мастерских, грозивших обрушиться в любой момент, много лет трудились сотрудники учреждения. Но власти до последнего сопротивлялись их закрытию.Судебная тяжба трудовой инспекции с властями столицы Бурятии в лице городской администрации, Комитета по управлению имуществом и Комбината по благоустройству началась еще летом 2022 года. За год до этого инспекторы проверили комбинат на предмет соблюдения трудового законодательства. В ходе проверки выяснилось, что здание ремонтно-механических мастерских пришло в аварийное состояние и представляет опасность дня находившихся внутри людей. По ее итогам комбинату выдали предписание по устранению нарушений.Спустя год инспекторы вновь пришли в учреждение и обнаружили, что ничего не изменилось. Комбинату выдали еще одно предписание, за которым последовал иск в суд. В нем трудовая инспекция потребовала запретить эксплуатацию здания мастерских. К слову, их иск поддержала и прокуратура Бурятии.Ответчики иск не признали. Так, представители администрации Улан-Удэ и КУИ ссылались на недоказанность факта аварийности здания. В свою очередь в КБУ заявили, что часть здания можно продолжать использовать, если исключить из эксплуатации аварийные помещения.По делу назначили экспертизу. Она пришла к однозначным выводам.«Дальнейшая эксплуатация нежилого здания ремонтно-механических мастерских невозможна. Техническое состояние наружных кирпичных стен здания оценивается как аварийное, требующее демонтажа в связи с исчерпанием несущей способности и опасности обрушения, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта... По многим показателям объемно-планировочного и конструктивного решений все здания мастерских не соответствуют современным требованиям норм по сейсмостойкому строительству, дефицит сейсмостойкости составляет порядка 2-3 баллов», - к такому выводу пришли эксперты.Причем, по словам специалистов, никакие восстановительные меры аварийному зданию уже не помогут. Проще всего его снести.Заслушав результаты экспертизы и доводы сторон, суд постановил иск трудовой инспекции удовлетворить.«Доказательств проведения ответчиками ремонтных работ по восстановлению здания до состояния, пригодного к безопасной эксплуатации, в материалы дела не представлено. Довод Комбината по благоустройству о возможности эксплуатации части здания судом отклоняется, поскольку отсутствует гарантия безопасности жизни и здоровья людей в этой части задания при обрушении других его частей», - сказано в судебном решении.Свой вердикт Арбитражный суд Бурятии вынес еще в январе 2025 года. Весь прошлый год городские власти пытались его обжаловать: сначала в апелляционной, а затем и в кассационной инстанции. Но и там, и там решение устояло.Не успокоившись, мэрия в лице КУИ дошла до Верховного суда России. Но там их жалобу попросту не приняли, сославшись на отсутствие должных оснований для ее рассмотрения.Горькую иронию во всю эту ситуацию добавляет тот факт, что в прошлом году Комбинат по благоустройству признали победителем конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ».«С каждым годом комбинат становится всё более привлекательным местом для трудоустройства. В нашей работе важно не только благоустройство города, но и забота о людях, которые делают его чище и уютнее», - комментировал тогда победу КБУ в конкурсе и.о. директора учреждения Артур Пишков.