В главной больнице Бурятии в праздники провели почти 200 операций

В период новогодних выходных в РКБ имени Семашко в Улан-Удэ провели 180 операций различной сложности. В целом врачи и медсестры оказывали необходимую помощь всем нуждающимся круглосуточно и без праздничных перерывов.

С 1 по 11 января в Республиканскую больницу обратилось 1686 человек с различными заболеваниями и травмами.

Из них 319 пациентов госпитализировали для дальнейшего лечения и наблюдения. За эти дни в стационаре прошли лечение 292 жителя.