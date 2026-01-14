Общество 14.01.2026 в 17:18
В главной больнице Бурятии в праздники провели почти 200 операций
Врачи оказывали необходимую помощь круглосуточно и без праздничных перерывов
Текст: Карина Перова
В период новогодних выходных в РКБ имени Семашко в Улан-Удэ провели 180 операций различной сложности. В целом врачи и медсестры оказывали необходимую помощь всем нуждающимся круглосуточно и без праздничных перерывов.
С 1 по 11 января в Республиканскую больницу обратилось 1686 человек с различными заболеваниями и травмами.
Из них 319 пациентов госпитализировали для дальнейшего лечения и наблюдения. За эти дни в стационаре прошли лечение 292 жителя.