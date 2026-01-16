Общество 16.01.2026 в 13:05
В детской поликлинике Тункинского района Бурятии устраняют последствия проблем с вентиляцией
Отсыревший потолок в поликлинике обещают отремонтировать за неделю
Текст: Анастасия Величко
15 января соцсети республики облетело видео, в котором показано состояние, в котором сейчас находится детская поликлиника центральной районной больницы Тункинского района. На кадрах видно вздутый потолок, плесень и ведра на полу, в которые капает вода с потолка. Прокуратура организовала проверку. В ближайшие дни в медицинском учреждении проведут ремонт.
«Номер один» связался с главным врачом поликлиники Бадмой Лыктыповым, чтобы выяснить, что произошло и почему среди зимы «закапали» потолки.
Главврач пояснил, что все началось еще в новогодние каникулы. В это время ради экономии подачу тепла в помещение уменьшили, так как были каникулы и прием пациентов не велся. Однако на стенах стал накапливаться конденсат.
Как оказалось, в помещении не работала вентиляция. И по словам главврача систему необходимо полностью заменить. Однако замена вентиляции в бюджетном учреждении – процесс долгий и затратный. При этом по закону требуется пройти несколько этапов подготовки и согласования, начиная от создания проекта, заканчивая выделением бюджета. Поэтому отремонтировать ее в кратчайшие сроки не получится.
- Мы об этой проблеме знаем и с 2025 года начали подготовку к ремонту вентиляции. Сейчас нам делают проектно-сметную документацию. Когда будет готова, нужно будет отдать ее на госэкспертизу и только потом подадим заявку в минздрав на выделение финансирования на ремонт. Ну и сам ремонт вентиляции, разумеется, нужно делать весной или летом, – отметил Бадма Лыктыпов.
В настоящее время единственный быстрый вариант решения проблемы – косметический ремонт. 15 января в поликлинике поставили тепловые пушки, чтобы просушить здание от сырости. После просушки приступят к обработке от плесени, затем – к побелке и покраске. Финальным этапом косметического ремонта станет замена потолочных покрытий – для отделки уже закупили металлические листы.
Если все пойдет по плану, косметический ремонт завершится уже к середине следующей недели. Прием маленьких пациентов в поликлинике не прекратили, он ведется в другой половине здания. После косметического ремонта, откроются прежние кабинеты. Ситуация на контроле министерства здравоохранения.
Фото: прокуратура Бурятии
