Общество 16.01.2026 в 13:05

В детской поликлинике Тункинского района Бурятии устраняют последствия проблем с вентиляцией 

Отсыревший потолок в поликлинике обещают отремонтировать за неделю
A- A+
Текст: Анастасия Величко
В детской поликлинике Тункинского района Бурятии устраняют последствия проблем с вентиляцией 
15 января соцсети республики облетело видео, в котором показано состояние, в котором сейчас находится детская поликлиника центральной районной больницы Тункинского района. На кадрах видно вздутый потолок, плесень и ведра на полу, в которые капает вода с потолка. Прокуратура организовала проверку. В ближайшие дни в медицинском учреждении проведут ремонт.

«Номер один» связался с главным врачом поликлиники Бадмой Лыктыповым, чтобы выяснить, что произошло и почему среди зимы «закапали» потолки.

 Главврач пояснил, что все началось еще в новогодние каникулы. В это время ради экономии подачу тепла в помещение уменьшили, так как были каникулы и прием пациентов не велся. Однако на стенах стал накапливаться конденсат.

Как оказалось, в помещении не работала вентиляция. И по словам главврача систему необходимо полностью заменить. Однако замена вентиляции в бюджетном учреждении – процесс долгий и затратный. При этом по закону требуется пройти несколько этапов подготовки и согласования, начиная от создания проекта, заканчивая выделением бюджета. Поэтому отремонтировать ее в кратчайшие сроки не получится.  

- Мы об этой проблеме знаем и с 2025 года начали подготовку к ремонту вентиляции. Сейчас нам делают проектно-сметную документацию. Когда будет готова, нужно будет отдать ее на госэкспертизу и только потом подадим заявку в минздрав на выделение финансирования на ремонт. Ну и сам ремонт вентиляции, разумеется, нужно делать весной или летом, – отметил Бадма Лыктыпов. 

В настоящее время единственный быстрый вариант решения проблемы – косметический ремонт. 15 января в поликлинике поставили тепловые пушки, чтобы просушить здание от сырости. После просушки приступят к обработке от плесени, затем – к побелке и покраске. Финальным этапом косметического ремонта станет замена потолочных покрытий – для отделки уже закупили металлические листы. 

Если все пойдет по плану, косметический ремонт завершится уже к середине следующей недели.  Прием маленьких пациентов в поликлинике не прекратили, он ведется в другой половине здания. После косметического ремонта, откроются прежние кабинеты. Ситуация на контроле министерства здравоохранения.
Фото: прокуратура Бурятии
Теги
поликлиника

Все новости

Житель Бурятии получил ожоги, пытаясь спасти технику из горящего гаража
16.01.2026 в 13:22
В детской поликлинике Тункинского района Бурятии устраняют последствия проблем с вентиляцией 
16.01.2026 в 13:05
В Бурятии «Земские учителя» получили по 2 млн рублей
16.01.2026 в 13:00
«Сына мне никто не вернет»
16.01.2026 в 12:55
В Бурятии определены места для крещенских купаний
16.01.2026 в 12:55
Сибиряки позвонили Деду Морозу свыше 32 тысяч раз
16.01.2026 в 12:38
В Бурятии пересмотрят уголовное дело чиновника, который избежал наказания
16.01.2026 в 12:27
В Улан-Удэ из леса вышла дикая лиса
16.01.2026 в 12:19
В Бурятии проверили 24 крещенские купели
16.01.2026 в 12:09
Крупный хищник охотится на маленьких птиц в районе Бурятии
16.01.2026 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
В Бурятии «Земские учителя» получили по 2 млн рублей
Программа «Земский учитель» в 2025 году выполнила план по всем регионам России
16.01.2026 в 13:00
В Бурятии определены места для крещенских купаний
На территории республики откроют 22 купальни
16.01.2026 в 12:55
Сибиряки позвонили Деду Морозу свыше 32 тысяч раз
Дети рассказывали о подарках, которые бы хотели получить, и оставляли пожелания
16.01.2026 в 12:38
В Улан-Удэ из леса вышла дикая лиса
Животное заметили в сотых кварталах
16.01.2026 в 12:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru