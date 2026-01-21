В Улан-Удэ отогревают застывшие от мороза водоколонки

Из‑за аномальных морозов в Улан-Удэ начались перебои в работе водоколонок. Сотрудники «Водоканала» сегодня вышли на их отогрев.

- Из-за экстремально низких температур водоразборные колонки нередко замерзают. Это создаёт неудобства для жителей и требует оперативного вмешательства. Наши бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть колонки в строй.

Работы уже проведены на нескольких улицах.

- На ул. Бархатная, 1, Ботаническая, Гурульбинская и Мелиораторов — колонки отогреты, а в СНТ «Стекольщик» — колонка отремонтирована. Если колонка не работает, то позвоните в диспетчерскую службу МУП «Водоканал»: 44-00-00. Мы обрабатываем все заявки и направляем бригады в порядке очереди. Пожалуйста, проявите терпение — из-за морозов количество обращений значительно выросло, - сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: «Водоканал»