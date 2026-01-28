Общество 28.01.2026 в 11:57
В Бурятии чиновники выкинули на ветер 2 миллиона рублей
За бесполезную площадку для скейт-парка придется кому-то ответить
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вскрылись нелицеприятные факты о создании скейт-парка в поселке Таксимо Муйского района. Его с помпой открыли в райцентре 8 сентября 2025 года на улице 40 Лет Победы. Однако, как выяснилось, изначально площадку планировали создать еще в 2023 году в другом месте и даже успели выполнить там часть работ. Теперь за них придется заплатить более 2 миллионов рублей.
Первоначально скейт-парк в Таксимо хотели построить в 2023 году на улице 70 Лет Октября. Тогда администрация района в лице МКУ «Управление по развитию инфраструктуры» провело два аукциона. Один – на бетонирование площадки под скейт-парк, второй – на поставку оборудования. Первые торги выиграла компания «Новолайт». Стоимость работ составила 2,1 млн рублей, их должны были выполнить к июлю.
Компания приступила к бетонированию площадки, 11 сентября 2023 года стороны подписали акт приемки выполненных работ. Но денег за работу фирма так и не получила. Вместо них чиновники прислали «Новолайту» акт о выявленных дефектах. Он гласил, что возведенная площадка не соответствует техническому заданию, поэтому и платить за нее никто не будет.
Не согласившись с таким решением, компания пошла в Арбитражный суд. Он длился долгих два года. По делу назначили экспертизу, которая оценивала состояние забетонированной площадки.
Изучив объект, эксперт пришел к выводу, что созданная площадка действительно имеет недостатки. Однако они либо несущественны, либо устранимы. А это не является основанием для отказа от оплаты работ.
Более того, выяснилось, что позже уже залитую площадку расширял другой подрядчик, поскольку там не помещалось заказанное оборудование. Но в итоге все эти работы слили в унитаз.
«Техническое задание к спорному контракту было сформировано некорректно. Это фактически потребовало дополнительных строительных работ со стороны заказчика. Тем не менее, полученный результат работ не соответствовал требованиям для установки конструкции скейт-парка (закупленному и смонтированному в рамках отдельного контракта), в частности уклона площадки. В конечном итоге скейт-парк был установлен на иной площадке», - к такому заключению пришел суд.
Согласно выводам суда, получается, что в сложившейся ситуации виноваты чиновники. Именно они сформулировали некорректное техзадание, указав неверную площадь объекта и другие параметры. Когда же данный факт вскрылся, власти попытались переложить ответственность на подрядчика и отказались платить ему. Ведь в противном случае дело запахло бы как минимум неэффективным расходованием бюджетных средств, а впереди замаячила бы перспектива уголовного дела.
Но в итоге столь неприятную перспективу чиновникам удалось лишь отсрочить. Рассмотрев материалы дела, суд постановил иск «Новолайта» удовлетворить. За бесполезную площадку Управлению по развитию инфраструктуры придется выплатить компании 2,1 млн рублей, а также заплатить еще 243 тысячи – расходы на уплату госпошлины и судебную экспертизу.
Не исключено, что теперь данной ситуацией заинтересуются правоохранительные органы. Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Первоначально скейт-парк в Таксимо хотели построить в 2023 году на улице 70 Лет Октября. Тогда администрация района в лице МКУ «Управление по развитию инфраструктуры» провело два аукциона. Один – на бетонирование площадки под скейт-парк, второй – на поставку оборудования. Первые торги выиграла компания «Новолайт». Стоимость работ составила 2,1 млн рублей, их должны были выполнить к июлю.
Компания приступила к бетонированию площадки, 11 сентября 2023 года стороны подписали акт приемки выполненных работ. Но денег за работу фирма так и не получила. Вместо них чиновники прислали «Новолайту» акт о выявленных дефектах. Он гласил, что возведенная площадка не соответствует техническому заданию, поэтому и платить за нее никто не будет.
Не согласившись с таким решением, компания пошла в Арбитражный суд. Он длился долгих два года. По делу назначили экспертизу, которая оценивала состояние забетонированной площадки.
Изучив объект, эксперт пришел к выводу, что созданная площадка действительно имеет недостатки. Однако они либо несущественны, либо устранимы. А это не является основанием для отказа от оплаты работ.
Более того, выяснилось, что позже уже залитую площадку расширял другой подрядчик, поскольку там не помещалось заказанное оборудование. Но в итоге все эти работы слили в унитаз.
«Техническое задание к спорному контракту было сформировано некорректно. Это фактически потребовало дополнительных строительных работ со стороны заказчика. Тем не менее, полученный результат работ не соответствовал требованиям для установки конструкции скейт-парка (закупленному и смонтированному в рамках отдельного контракта), в частности уклона площадки. В конечном итоге скейт-парк был установлен на иной площадке», - к такому заключению пришел суд.
Согласно выводам суда, получается, что в сложившейся ситуации виноваты чиновники. Именно они сформулировали некорректное техзадание, указав неверную площадь объекта и другие параметры. Когда же данный факт вскрылся, власти попытались переложить ответственность на подрядчика и отказались платить ему. Ведь в противном случае дело запахло бы как минимум неэффективным расходованием бюджетных средств, а впереди замаячила бы перспектива уголовного дела.
Но в итоге столь неприятную перспективу чиновникам удалось лишь отсрочить. Рассмотрев материалы дела, суд постановил иск «Новолайта» удовлетворить. За бесполезную площадку Управлению по развитию инфраструктуры придется выплатить компании 2,1 млн рублей, а также заплатить еще 243 тысячи – расходы на уплату госпошлины и судебную экспертизу.
Не исключено, что теперь данной ситуацией заинтересуются правоохранительные органы. Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Тегисуд строительство