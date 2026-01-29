Два мультибалльника из Бурятии поступили в престижный вуз России

Накануне выпускникам из Бурятии, набравшим 200 баллов на ЕГЭ (мультибалльникам), вручили благодарственные письма министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ. Сегодня ребята обучаются в престижных вузах страны.

Так, выпускник школы № 46 города Улан-Удэ Георгий Зайцев набрал 100 баллов по физике и столько же – по русскому языку. Добиться таких высоких результатов ему удалось благодаря планированию, начитанности и работе с материалами, стрессоустойчивости, любви к делу и отсутствию ненависти к труду. Сегодня Георгий является студентом Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).

Также 200 баллов набрала выпускница физико-математической школы № 56 Глафира Зайцева. Она окончила 9 класс с аттестатом особого образца, а 11 класс – с золотой медалью. На ЕГЭ девушка получила 100 баллов по химии и по русскому языку. Глафира также обучается в Московском физико-техническом институте.