В Бурятии диспансеризация помогла выявить сотни заболеваний на ранних стадиях

Профилактические медицинские осмотры доказали свою высокую эффективность в раннем выявлении опасных заболеваний у жителей республики. За минувший год диспансеризацию прошли более 400 тысяч человек, что позволило медикам составить картину ключевых факторов риска и вовремя диагностировать серьезные недуги.

Анализ данных диспансеризации выявил распространенные факторы риска среди населения. У многих обследованных обнаружен повышенный уровень холестерина, а каждый пятый имеет лишний вес и ведет малоподвижный образ жизни. Эти факторы, как подчеркивают медики, напрямую влияют на развитие хронических заболеваний.

Наиболее значимые результаты диспансеризации за 2025 год:

· Впервые выявлено более 15 000 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

· Диагностировано свыше 3 000 случаев сахарного диабета.

· Обнаружено 897 случаев онкологических заболеваний, причем более половины (56%) были выявлены на ранней, наиболее поддающейся лечению стадии.

Эти цифры наглядно демонстрируют, что диспансеризация - не формальность, а действенный инструмент спасения жизней. Ранняя диагностика, особенно в случае онкологических заболеваний, в разы повышает шансы на успешное лечение и полное выздоровление. Медики настоятельно рекомендуют жителям республики не пренебрегать возможностью пройти бесплатное профилактическое обследование.