На севере Бурятии побывала команда проекта «Москвич‑полярник»

На севере Бурятии встретили команду проекта «Москвич‑полярник». На минувших выходных в Северобайкальске побывали четверо путешественников, прибывшие на легендарном советском автомобиле.

Как сообщили в Минтуризма республики, Алексей Жирухин из Самары, Александр Еликов из Твери, Наталья Шиповская из Подмосковья и Дмитрий Гостинщиков из Череповца преодолели всю протяженность Дальневосточного федерального округа.

«Они доказывают, что дух приключений не зависит от объема двигателя или толщины кошелька. В планах проекта – совершить самое масштабное автопутешествие за всю историю России: проехать по всем субъектам страны на одной машине», - отметили в министерстве.