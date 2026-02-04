В Бурятии пожилая мать участника СВО замерзает в собственной квартире

«Комиссия была, акты не выдают на руки, в соцсетях отчитались о 17 - 19 градусах в квартирах у жителей. Перерасчет не делают. Каждый год зимой жители Татаурово замерзают, обращаются во все инстанции, приходят одни отписки», - сетуют жители.





В селе Турунтаево Прибайкальского района зима уже несколько лет подряд становится тяжелейшим испытанием для двух пенсионерок — 85-летней и 64-летней женщин, проживающих в квартире, которая по документам считается благоустроенной. Когда столбик термометра в районе опускался до -45°С, в их жилище под утро было всего +5°С. Пожилым женщинам приходится кутаться в одеяла, чтобы хоть как-то согреться.Окна в квартире покрыты слоем льда, на потолках из-за постоянной сырости расползается плесень. При этом формально отопление в доме есть — батареи установлены, но тепла от них практически нет.Чтобы выжить в таких условиях, пенсионеркам пришлось пойти на крайние меры: в ванной комнате установлена печка-буржуйка, а днем постоянно работают два электрообогревателя. Все эти усилия позволяют поднять температуру в квартире максимум до +10°С — температуры, которая все равно далека от комфортной и безопасной.Каждую зиму женщины вынуждены закупать дрова для буржуйки, а это дополнительные расходы для их скромных пенсий и бытовые сложности. Помогает внук, но здесь возникает другая проблема: дрова приходится складировать на придомовой территории, за что пенсионеркам регулярно приходят извещения о нарушении правил благоустройства.С аналогичной проблемой столкнулась еще одна жительница села, а если точнее, жители целого дома по ул. Оболенского. Так, еще в 2004 году жильцы решили отказаться от услуг по центральному отоплению их дома. Батареи в квартирах просто не грели. На протяжении 20 лет для отопления дома использовались электрокалориферы.Так могло бы продолжаться и дальше, однако в 2024 году жителей дома в принудительном порядке обязали подключиться к центральному отоплению. При этом монтировать внутриквартирную систему отопления людям пришлось самостоятельно, за свои средства.Таким образом поступила и одна из пенсионерок. Женщина за свои деньги восстановила систему теплоснабжения: закупила необходимые материалы, заплатила сантехнику. Однако тепло в квартиру не вернулось. Выяснилось, что система отопления подключена неверно.- В прошлом году пришлось зимовать при температуре +10, а у соседки в квартире +15 градусов. В этом году, несмотря на заблаговременное обращение к главе района, ситуация не изменилась – в квартире +11 градусов, - рассказывает замерзающая женщина.Окна в квартире мокрые, цветы замерзают, а хозяйка не вылезает из теплых вещей и одеял.В это время сын замерзающей сельчанки с сентября 2022 года находится на СВО, защищая Отечество в должности командира танкового взвода. Он кавалер ордена Мужества, награжден медалью «За храбрость».Жительницы холодных домов на протяжении нескольких лет обращались к главе района. Однако жалобы не помогли – сотрудники администрации вместе с управляющей компанией «Гранит» зафиксировали «завоздушивание системы в квартире сверху» и пытаются найти хозяина этой самой квартиры. А постоянная сырость уже привела к появлению плесени, хотя белили потолки этим летом. Капремонт системы отопления в доме запланирован только на 2040 год.В администрации Прибайкальского района сообщили, что «провели обследование многоквартирного дома и в ходе проверки выявили несоответствие температурного режима и обнаружили несанкционированный циркуляционный насос». Также констатировали, что температура теплоносителей не соответствует температурному графику.По результатам проверки чиновники решили поставить в квартиры замерзающих пенсионерок шесть обогревателей. Также женщинам разрешили не платить коммуналку за тепло.Летом обещают провести ревизию всех теплоносителей, стояков и долгожданный ремонт по восстановлению системы теплоснабжения.- Рассматривается возможность переноса сроков капитального ремонта дома с 2040 года на более ранний срок, - резюмировали районные власти.ОНФ по Республике Бурятия, куда жительницы Турунтаево пожаловались на холод в квартирах, обратились в прокуратуру Прибайкальского района с просьбой провести проверку и обязать ответственных лиц обеспечить жителей дома тепловой энергией в соответствии с нормативными показателями.Что касается жительницы дома по ул. Оболенского, она обращалась в прокуратуру Прибайкальского района, руководителю администрации района. Однако вникать в проблемы пенсионерки и решать их никто не торопился. Прогресс наметился лишь после того, как пенсионерка обратилась в ОНФ.Чиновники пообещали, что пока температура в квартире низкая, женщина за тепло платить не будет. Ремонт запланирован на лето.По этому факту ОНФ также обратился в прокуратуру.- Считаем, что проблема в районе носит системный характер и для ее решения необходимо обследование и ремонт сетей в теплое время года, а также контроль со стороны надзорного ведомства, - отметили в ОНФ по Бурятии.История турунтаевских пенсионерок не единичный случай. Замерзает и поселок Татаурово.«С начала января отопления, можно сказать, нет, руководство ЖКХ «Прибайкалья» никаких мер не принимает. Районная администрация не реагирует на жалобы местных жителей. В учебных заведениях низкая температура. На данный момент у местных жителей температура в квартире от 12 - 17 градусов», - пишут люди.«Такая же ситуация была в декабре. С 28 января вообще батареи холодные, на подаче - 35 градусов, в квартире - 14. Обязали ЖКХ в устном порядке с 19 января до конца месяца сделать перерасчет жителям МКД и частного сектора. А тепла никто нам не обещает. Сидим на обогревателях и еще за отопление платим по полной».Администрация района сообщила, что жителям снизят плату по отоплению за январь 2026 года на 50% за неудовлетворительно предоставленную услугу.Как выяснилось, холод в квартиры жителей Татаурово пришел из-за утечки воды в теплотрассе. Износились и трубы, и один из трех действующих котлов.- В зимнее время необходимый объем работы качественно выполнить невозможно. По окончании отопительного сезона пройдет ремонт теплотрассы, а аварийный котел поменяют на более мощный, - пообещали в райадминистрации.И в Татаурово, и в Турунтаево жители столкнулись с одной проблемой. В первом случае виной всему котельная и ржавые трубы, во втором – проблема в отопительной системе дома. Однако в этой безрадостной истории появился луч надежды. Обещание властей починить системы отопления, заменить трубы и котел немного успокоило жителей. Теперь они смотрят в будущее не со страхом, а с осторожным оптимизмом.