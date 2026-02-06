Жадный водитель автобуса получит уголовное дело за два рубля

Инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс в Томске, стал предметом проверки Следственного комитета России. Как сообщает информационный портал Tomsk.ru, в центре внимания — водитель маршрутного автобуса № 29, высадивший ребенка на морозе из-за отсутствия у него двух рублей за проезд.Днем 4 февраля в Октябрьском районе Томска очевидцы зафиксировали неприятную ситуацию. Согласно опубликованным видеоматериалам и сообщениям в соцсетях, ребенок, направлявшийся домой, не смог заплатить за проезд полностью — ему не хватило всего двух рублей. Водитель, вместо того чтобы проявить сочувствие и терпение, принял решение высадить пассажира на улице в холод и снежную погоду.Пользователи сети бурно отреагировали: в комментариях множество высказываний недоумения и негодования по поводу такого «жадного» и «тупого» поступка.Региональный Следственный комитет уже начал процессуальную проверку по факту произошедшего. В официальном заявлении говорится, что будет дана правовая оценка действиям водителя, а также установлены все обстоятельства инцидента.По статье 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — следователи могут возбудить уголовное дело. В случае подтверждения вины, водителю грозит уголовная ответственность, а также возможность лишения свободы.Социальные сети в Сибири буквально взорвались комментариями. Многие пользователи считают поступок водителя проявлением крайней жадности и равнодушия. Обсуждаются также системные проблемы перевозчика: отсутствие контроля за действиями персонала, низкий уровень воспитания и недостаточная человечность.В ближайшее время правоохранительные органы примут процессуальное решение и наверняка водитель столкнется с серьезным наказанием.Фото: Номер один