В Улан-Удэ родилась девочка весом всего 740 граммов

Статистику родов за первую неделю февраля опубликовали в Республиканском перинатальном центре. Со 2 по 8 число там родилось 83 малыша, в числе которых есть 39 мальчиков и 44 девочки.

Рекордсменами стали два ребенка. Вес самого крупного мальчика составил 4 890 г, а рост 58 см. Он родился 6 февраля. Вес самой маленькой девочки не достиг и килограмма, составив всего 740 г при росте 34 см. Девочка появилась на свет 8 февраля.

- Самым насыщенным днем оказался вторник, 3 февраля. В этот день приняли 18 родов, в которых родилось 11 мальчиков и 7 девочек. Каждая цифра – это новая жизнь, новые семьи и новые истории. Благодарим наших специалистов за профессионализм и заботу, а родителям желаем здоровья, счастья и спокойных дней рядом с малышами, - рассказали в РПЦ.

Фото: freepik