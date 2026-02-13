На федеральном канале рассказали о матери из Улан-Удэ с наркозависимостью

В Советском районе Улан-Удэ живет мать двоих детей, употребляющая запрещенные вещества. На иждивении у нее находятся ребятишки пяти и пятнадцати лет. Об этом сообщили в СК России, ссылаясь на программу на федеральном телеканале.

Родственники улан-удэнки утверждают, что дети находятся в опасном положении, а обращения в органы опеки надлежащей реакции не получили. В студии обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на бездействие ответственных должностных лиц.

В Следкоме Бурятии по данному факту завели уголовное дело по статье «Халатность». Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РБ Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования и по доводам программы.