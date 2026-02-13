Общество 13.02.2026 в 17:52
Автовладельцев в Улан-Удэ просят убрать машины с обочин
Ночью в столице будут убирать снег
Текст: Елена Кокорина
Сегодня с 22.00 в Улан-Удэ будет ограничено движение в центре города. Это связано с работой снегоуборочного комплекса.
- Тяжелая спецтехника будет работать на ул. Партизанская от ул. Пристанская рядом с Гимназией №33. Также техника будет работать на ул. Димитрова от пр. Победы до ул. Борсоева рядом с Горсадом и ГУ МЧС России по РБ. Просим всех владельцев автомобилей не парковать транспортные средства на проезжей части, чтобы не создавать препятствия для работы по уборке снега. Благодарим за понимание и заранее приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в Комбинате по благоустройству.
Фото: КБУ
Тегиуборка снега