Автовладельцев в Улан-Удэ просят убрать машины с обочин

Сегодня с 22.00 в Улан-Удэ будет ограничено движение в центре города. Это связано с работой снегоуборочного комплекса.

- Тяжелая спецтехника будет работать на ул. Партизанская от ул. Пристанская рядом с Гимназией №33. Также техника будет работать на ул. Димитрова от пр. Победы до ул. Борсоева рядом с Горсадом и ГУ МЧС России по РБ. Просим всех владельцев автомобилей не парковать транспортные средства на проезжей части, чтобы не создавать препятствия для работы по уборке снега. Благодарим за понимание и заранее приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили в Комбинате по благоустройству.

Фото: КБУ