На Бабушкина в Улан-Удэ продолжается устройство ливневой канализации

Улицу Бабушкина в столице Бурятии готовят к расширению. Сейчас там продолжается устройство ливневой канализации. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На участке от бульвара Карла Маркса до пересечения с улицей Терешковой, где обустроят будущую третью полосу в сторону центра города, уже проложили 400 метров водоотвода.

«В 2024 году по четной стороне отремонтировали дорогу от улицы Трубачеева до бульвара Карла Маркса. Сейчас займемся движением в обратном направлении. Обновим тротуары, остановки, переезды и разметку», – сказал начальник отдела строительства автомобильных дорог и путепроводов ДРТИ Сурен Ламжавын.

В Улан-Удэ в этом году обновят шесть дорожных участков, добавили в мэрии.