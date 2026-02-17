Общество 17.02.2026 в 15:47
На Бабушкина в Улан-Удэ продолжается устройство ливневой канализации
Улицу готовят к расширению
Текст: Карина Перова
Улицу Бабушкина в столице Бурятии готовят к расширению. Сейчас там продолжается устройство ливневой канализации. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На участке от бульвара Карла Маркса до пересечения с улицей Терешковой, где обустроят будущую третью полосу в сторону центра города, уже проложили 400 метров водоотвода.
«В 2024 году по четной стороне отремонтировали дорогу от улицы Трубачеева до бульвара Карла Маркса. Сейчас займемся движением в обратном направлении. Обновим тротуары, остановки, переезды и разметку», – сказал начальник отдела строительства автомобильных дорог и путепроводов ДРТИ Сурен Ламжавын.
В Улан-Удэ в этом году обновят шесть дорожных участков, добавили в мэрии.