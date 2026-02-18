Общество 18.02.2026 в 09:23
Кооператоры нацелены на развитие
Работу Совета Буркоопсоюза в 2025 году оценили на отлично
Текст: Артем Самсонов
152-е общее собрание представителей потребительских обществ Бурятии по традиции прошло в историческом «доме с атлантами». Кооператоры подвели итоги 2025 года и определили ключевые направления развития на 2026-й.
Успехи совместными усилиями
Ушедший год насыщен событиями, отметила председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Народного Хурала Долгор Норбоева. Одним из наиболее ярких стало участие делегации кооператоров Бурятии в Международном форуме потребительской кооперации в Архангельске. Такие мероприятия дают новый опыт, позволяют расширять деловые связи.
Улан-Удэнский техникум экономики, торговли и права отметил в прошлом году 95-летний юбилей. На празднование собрались преподаватели, ветераны, выпускники, представители городской и республиканской власти, партнеры по реализации кадровых программ. Буркоопсоюз вручил руководству техникума сертификат на 300 тыс. рублей, на которые сотрудников юбиляра премировали поездками в Китай и Таиланд.
Значимым событием для туристического направления деятельности Буркоопсоюза стало создание юрточного комплекса на турбазе «Байкал» (Байкальский прибой). Традиционные жилища кочевников полностью благоустроены, меблированы в современном стиле, комфортны. Проект реализован на грант Минтуризма РБ.
Кооператоры активно участвовали в республиканских и районных ярмарках и фестивалях: «Боргойская баранина», «Ночь ехора» в Этнографическом музее, «ФермФест» в Гусиноозерске, Кяхте, Тарбагатае и Мухоршибири. На Центральном рынке прошла ежегодная мясная ярмарка.
Развитие, рост и поддержка
Приоритетом для Буркоопсоюза является укрепление и развитие материально-технической базы потребительских обществ. В 2025 году на эти цели направлено 61,6 млн рублей. На эти средства проведен ремонт магазинов и производственных цехов, закуп торгового, производственного и складского оборудования, автоматизация торговли, замена окон в учебном корпусе и общежитии Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права. Приобретены хлебовозки для ООО «Кооппроизводство», ООО «Гремячинское», рефрижератор JAC для ПО «Универсальная торговая база БКС».
Лидерами 2025 года по розничной торговле стали ПО «Кяхтинское райпо», ПК ТЗП «Прибайкальский маяк», ПК «Сосново-Озерский рабкоопоп», ПО «Янтарь».
В развитии общепита рост отмечен у ПО «Универсальная торговая база БКС», ПК ТЗП «Прибайкальский маяк», ООО «Ресурс».
Заготовительная деятельность - одно из важнейших направлений работы кооператоров Бурятии. В 2025 году у населения и фермерских хозяйств закуплено 945 тонн мяса и субпродуктов, 79,4 тонны молока, 239 тыс. штук яйца, 185 тонн картофеля, 221 тонна овощей. Сельчане получают деньги за свою сельхозпродукцию, горожане - качественные продукты питания к своему столу.
Социальная миссия кооперации заключается не только в том, что потребительские общества, входящие в систему Буркоопсоюза, обеспечивают снабжение населения продуктами и товарами, дают людям работу в селах и поселках, куда не добираются ретейлеры и крупные производители. Оказывается адресная поддержка сотрудникам и ветеранам кооперации, участникам СВО (свыше 2,1 млн рублей в 2025 году). Проводятся ежегодные субботники в историческом центре Улан-Удэ, на набережной Уды. Коллектив Буркоопсоюза уже девятый год высаживает цветы в Иволгинском дацане - резиденции Пандито Хамбо ламы. А также у дома ветеранов на ул. Ермаковская, 37.
На 152-м общем собрании представители потребительских обществ из Улан-Удэ и 15 районов республики оценили работу Совета Буркоопсоюза на отлично. А также утвердили дорожную карту по реализации Программы развития кооперации в Бурятии на 2026 год. Будет продолжен ремонт магазинов и производственных помещений, расширение автопарка, закуп современного оборудования, автоматизация торговли, организация ярмарок, обучение кадров и обмен опытом. Кооператоры уверенно смотрят в будущее и нацелены на развитие всех видов деятельности.
Фото: предоставлено Буркоопсоюзом
ПК «Хлебные традиции» стал дипломантом регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России», а ООО «Кооппроизводство» - федерального.
В производственной деятельности впереди ПК «Хлебные традиции», ПК ТЗП «Прибайкальский маяк», ПО «Кяхтинское райпо», ПО «Универсальная торговая база БКС» ПК «Сосново-Озерский рабкоопоп». Значительно вырос выпуск полуфабрикатов.
Сотрудники Буркоопсоюза и потребительских обществ постоянно повышают свою квалификацию. В апреле 2025 года проведен обучающий семинар «Эффективное управление ассортиментом», в декабре - семинар с участием специалистов УФСН по РБ по изменениям в налоговом законодательстве. Кооператоры выезжали в Китай и Монголию для обмена опытом и изучения новых технологий, обсуждения перспектив сотрудничества. Принимали у себя делегации коллег из Башкортостана и Тульской области. По целевым направлениям Буркоопсоюза три студента из Бурятии обучаются в Сибирском университете потребительской кооперации (г. Новосибирск), еще трое - в Улан-Удэнском техникуме экономики, торговли и права.
Тегибуркоопсоюз