Кооператоры нацелены на развитие

ПК «Хлебные традиции» стал дипломантом регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России», а ООО «Кооппроизводство» - федерального.









В производственной деятельности впереди ПК «Хлебные традиции», ПК ТЗП «Прибайкальский маяк», ПО «Кяхтинское райпо», ПО «Универсальная торговая база БКС» ПК «Сосново-Озерский рабкоопоп». Значительно вырос выпуск полуфабрикатов.





Сотрудники Буркоопсоюза и потребительских обществ постоянно повышают свою квалификацию. В апреле 2025 года проведен обучающий семинар «Эффективное управление ассортиментом», в декабре - семинар с участием специалистов УФСН по РБ по изменениям в налоговом законодательстве. Кооператоры выезжали в Китай и Монголию для обмена опытом и изучения новых технологий, обсуждения перспектив сотрудничества. Принимали у себя делегации коллег из Башкортостана и Тульской области. По целевым направлениям Буркоопсоюза три студента из Бурятии обучаются в Сибирском университете потребительской кооперации (г. Новосибирск), еще трое - в Улан-Удэнском техникуме экономики, торговли и права.





152-е общее собрание представителей потребительских обществ Бурятии по традиции прошло в историческом «доме с атлантами». Кооператоры подвели итоги 2025 года и определили ключевые направления развития на 2026-й.Ушедший год насыщен событиями, отметила председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Народного Хурала Долгор Норбоева. Одним из наиболее ярких стало участие делегации кооператоров Бурятии в Международном форуме потребительской кооперации в Архангельске. Такие мероприятия дают новый опыт, позволяют расширять деловые связи.Улан-Удэнский техникум экономики, торговли и права отметил в прошлом году 95-летний юбилей. На празднование собрались преподаватели, ветераны, выпускники, представители городской и республиканской власти, партнеры по реализации кадровых программ. Буркоопсоюз вручил руководству техникума сертификат на 300 тыс. рублей, на которые сотрудников юбиляра премировали поездками в Китай и Таиланд.Значимым событием для туристического направления деятельности Буркоопсоюза стало создание юрточного комплекса на турбазе «Байкал» (Байкальский прибой). Традиционные жилища кочевников полностью благоустроены, меблированы в современном стиле, комфортны. Проект реализован на грант Минтуризма РБ.Кооператоры активно участвовали в республиканских и районных ярмарках и фестивалях: «Боргойская баранина», «Ночь ехора» в Этнографическом музее, «ФермФест» в Гусиноозерске, Кяхте, Тарбагатае и Мухоршибири. На Центральном рынке прошла ежегодная мясная ярмарка.Приоритетом для Буркоопсоюза является укрепление и развитие материально-технической базы потребительских обществ. В 2025 году на эти цели направлено 61,6 млн рублей. На эти средства проведен ремонт магазинов и производственных цехов, закуп торгового, производственного и складского оборудования, автоматизация торговли, замена окон в учебном корпусе и общежитии Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права. Приобретены хлебовозки для ООО «Кооппроизводство», ООО «Гремячинское», рефрижератор JAC для ПО «Универсальная торговая база БКС».Лидерами 2025 года по розничной торговле стали ПО «Кяхтинское райпо», ПК ТЗП «Прибайкальский маяк», ПК «Сосново-Озерский рабкоопоп», ПО «Янтарь».В развитии общепита рост отмечен у ПО «Универсальная торговая база БКС», ПК ТЗП «Прибайкальский маяк», ООО «Ресурс».Заготовительная деятельность - одно из важнейших направлений работы кооператоров Бурятии. В 2025 году у населения и фермерских хозяйств закуплено 945 тонн мяса и субпродуктов, 79,4 тонны молока, 239 тыс. штук яйца, 185 тонн картофеля, 221 тонна овощей. Сельчане получают деньги за свою сельхозпродукцию, горожане - качественные продукты питания к своему столу.Социальная миссия кооперации заключается не только в том, что потребительские общества, входящие в систему Буркоопсоюза, обеспечивают снабжение населения продуктами и товарами, дают людям работу в селах и поселках, куда не добираются ретейлеры и крупные производители. Оказывается адресная поддержка сотрудникам и ветеранам кооперации, участникам СВО (свыше 2,1 млн рублей в 2025 году). Проводятся ежегодные субботники в историческом центре Улан-Удэ, на набережной Уды. Коллектив Буркоопсоюза уже девятый год высаживает цветы в Иволгинском дацане - резиденции Пандито Хамбо ламы. А также у дома ветеранов на ул. Ермаковская, 37.На 152-м общем собрании представители потребительских обществ из Улан-Удэ и 15 районов республики оценили работу Совета Буркоопсоюза на отлично. А также утвердили дорожную карту по реализации Программы развития кооперации в Бурятии на 2026 год. Будет продолжен ремонт магазинов и производственных помещений, расширение автопарка, закуп современного оборудования, автоматизация торговли, организация ярмарок, обучение кадров и обмен опытом. Кооператоры уверенно смотрят в будущее и нацелены на развитие всех видов деятельности.Фото: предоставлено Буркоопсоюзом