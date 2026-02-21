Общество 21.02.2026 в 11:35
В День защитника Отечества в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел
Залп произведут на ул.Лысогорская
Текст: Анастасия Величко
В понедельник, 23 февраля, в Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел. Он приурочен ко Дню защитника Отечества. Выстрел произведёт Герой России Дашибал Мункожаргалов. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.
Подполковник Дашибал Мункожаргалов - Герой России и победитель президентской программы «Время Героев». Он служил в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ и с первых дней участвовал в СВО, командуя подразделением специального назначения.
В течение трех с половиной лет на передовой Дашибал Цырендоржиевич участвовал в сложнейших войсковых операциях: на Луганском, Херсонском, Запорожском направлениях, а также на Донбассе и в Курской области.
За боевые заслуги был удостоен трех Орденов мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За отвагу». Главной наградой стала Золотая звезда Героя России, которую Дашибал получил из рук Президента Владимира Путина.
Церемония состоится на улице Лысогорская в 12:00.
Традиция полуденного выстрела в Улан-Удэ была введена 12 декабря 2023 года, в День Конституции России, после присвоения городу почётного звания «Город трудовой доблести».
Фото: egov-buryatia.ru
