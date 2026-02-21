Общество 21.02.2026 в 13:59

В Улан-Удэ готовятся к пожароопасному периоду


Созданы патрульно-маневренные и контрольные группы
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ заранее начали готовиться к пожароопасному периоду, так как после таяния снега начинаются возгорания травы. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

- Создали патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы для тушения возможных ландшафтных и лесных пожаров. Они будут работать во время особого противопожарного режима. Оперативно реагировать и тушить возгорания, оказывать содействие оперативным службам, - сообщил градоначальник.

В состав группы вошли сотрудники комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности, МКУ «Безопасный город», поисково-спасательной службы Улан-Удэ, сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии, управления МВД России по Улан-Удэ и другие.


