В Улан-Удэ снесут почти все дома и гаражи в новом очаге комплексной застройки

Судьба еще одного строения остается под вопросом. Это нежилое здание на улице Зои Космодемьянской 8а. В графе «планируемые мероприятия в отношении объекта» там стоит: снос / реконструкция / сохранение. Какой из этих вариантов будет выбран, видимо, еще не решили.





Правительство Бурятии опубликовало проект решения о комплексном развитии территорий (КРТ) жилой застройки в границах улиц Зои Космодемьянской, Павлова, Спартака и Терешковой. Он определяет судьбу всех строений, оказавшихся внутри этой территории.Проект решения о комплексном развитии территорий очерчивает параметры будущей застройки. Согласно документу, всего под строительство будет отдан участок площадью 5,2 га. Из них непосредственно под застройку отводится максимум 60% от этой территории. Срок реализации проекта - 11 лет с даты заключения договора о КРТ.Максимальная высота домов, разрешенных к строительству, составит 55 метров (16 этажей). Всего там планируется построить до 75 тысяч кв. метров жилья.Отвечать за проект будут ГКУ «Управление комплексного развития территорий РБ и мэрия Улан-Удэ».Документ также предопределяет судьбу каждого из жилых домов и нежилых зданий, расположенных на данном участке. Так, из 21 многоквартирного дома будут снесены все 21. Помимо этого предусмотрен снос боксов гаражного кооператива №330, расположенных практически в центре участка, а также других нежилых строений. Однозначно «пощадить» планируется только здание №17 по ул. Павлова, где расположен Молодежный центр Улан-Удэ.Тем временем в Управлении комплексного развития территорий сообщили, что окончательные границы КРТ еще могут изменится. Это зависит от жильцов домов, попавших в зону предполагаемой застройки.— Для включения в проект нужно согласие двух третей собственников в каждом доме. Для сбора голосов мы проведём общие собрания. По итогам голосований станут известны границы обновляемой территории. Затем вместе с администрацией города организуем торги для выбора застройщика, - прокомментировал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Собрания пройдут с 10 по 13 марта включительно. При этом для каждого дома определен конкретный день проведения собрания. Информация о дате будет направлена собственникам посредством ГИС ЖКХ и другие каналы информирования.