Улан-удэнец продал чужую машину, чтобы погасить свои кредиты

Хозяин автомобиля не согласился и обратился в полицию
Текст: Елена Кокорина
Житель Улан-Удэ решил финансовые проблемы за счет соседа. Он продал его машину на запчасти и погасил банковский кредит. Однажды не обнаружив машины под окнами дома хозяин потери обратился в полицию.

- По словам потерпевшего, машина была припаркована во дворе дома. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 31-летний ранее судимый житель того же района. Нескольких недель он наблюдал за автомобилем, который постоянно стоял без движения во дворе. Затем позвонил знакомому и сказал, что у него есть иномарка, которую он хочет продать на запчасти, - сообщили в полиции республики.

Знакомого он убедил, что машина принадлежит ему, а документы и ключи от нее утеряны. После этого заказал эвакуатор и перевез автомобиль в пункт разборки, где и продал его. Вырученные от продажи деньги потратил на погашение кредита. Возбуждено уголовное дело.

