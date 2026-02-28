Улан-Удэ стал одним из победителей смотра-конкурса «Город, где хочется жить – 2025»

Эти меры позволили значительно сократить заторы на дорогах в часы пик, увеличить среднюю скорость передвижения автомобилей, сделав городское движение комфортнее и быстрее. Внедрение координированного управления светофорами на 12 магистральных улицах сократило время движения в часы пик на 15%. Средняя скорость движения в городе увеличилась с 15,5 до 22,8 км/ч.





Улан-Удэ стал одним из победителей XVIII Международного смотра-конкурса лучших городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить – 2025». Участниками конкурса были десятки городов России, а также Белоруссии и Приднестровской Молдавской республики. Конкурсная комиссия рассмотрела около 160 практик, представленных участниками конкурса по разным направлениям.Столицу Бурятии отметили дипломом за реализацию в нашем городе пассажирских и транспортных перевозок.– Мы из года в год активно развиваем общественный транспорт. Приобрели с поддержкой правительства Бурятии и лично главы Бурятии Алексея Самбуевича сотни автобусов, сохранили трамваи, сделав большие закупки современных вагонов. В 2021 году внедрили комплексную интеллектуальную транспортную систему. Были создан современный Центр управления дорожным движением. Обновлены практически все светофоры, установлено почти две сотни видеокамер наблюдения и датчиков транспорта. Обустроены остановки с электронными табло. Эта награда – не только результат на данный момент, но и мотивация к дальнейшей работе. Нам предстоит еще много сделать. В том числе, увеличивать парк общественного транспорта, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.С 2021 года в Улан-Удэ внедрена система пересадочного тарифа, позволяющая пассажирам бесплатно пересаживаться с автобуса на трамвай и обратно по цене одной поездки – 40 рублей вместо 75. Это сокращает время в пути и снижает нагрузку на магистральные улицы, исключает дублирование автобусных и трамвайных маршрутов. Система охватывает шесть трамвайных и 12 автобусных маршрутов. В 2023 году пересадочным тарифом воспользовалось более 165 тысяч пассажиров, в 2024 году – 294,8 тысячи, за 8 месяцев 2025 года – 248,3 тысячи человек.