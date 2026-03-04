Влюбленная улан-удэнка потеряла голову вместе с миллионами

Еще об одном случае мошенничества, связанным с сайтом знакомств, рассказали в полиции Бурятии. Очередной успешный инвестор влюбил в себя 34-летнюю улан-удэнку и оставил ее без денег, машины, но с большими кредитными обязательствами.

Она познакомилась с ним всего месяц назад – в конце января этого года. В ходе общения новый знакомый предложил ей заняться инвестированием в акции. Согласившись, горожанка оформила онлайн-кредит на 668 тысяч рублей и перевела ему деньги. Далее она продала автомобиль за 320 тысяч рублей и одолжила еще у сестры 250 тысяч рублей, которые также перечислила своему новому знакомому.

Для вывода «заработанных» денег лже-инвестор вынудил доверчивую и влюбленную женщину привлечь доверенное лицо. И она втянула в это дело свою подругу. Та оформила два кредита на 1 миллион 122 тысячи рублей и деньги вновь ушли на счет афериста.

- Только когда жертву вновь попросили найти еще одно доверенное лицо, женщина поняла, что попалась на уловки мошенников. Общий ущерб составил 2 миллиона 360 тысяч рублей, из которых 1 миллион 790 тысяч рублей – кредитные средства, а 570 тысяч рублей – личные сбережения, - добавили в полиции республики.

