В Бурятии антиалкогольная кампания снизила число психозов

В республике продолжается реализация антиалкогольной кампании, стартовавшей в начале прошлого года. В 2025-м в республике действовали жесткие временные рамки продажи алкоголя: бутилированные напитки - только с 11:00 до 20:00 и исключительно вне жилых домов. Кафе и рестораны, расположенные в жилых домах, получили право подавать спиртное до 23:00. Новогодний мораторий на продажу алкоголя заработал с 4 по 8 января 2026 года. Меры, направленные на оздоровление населения, дали первые результаты в медицинской статистике. Однако, по данным газеты «Номер один», дорожная статистика демонстрирует иную, тревожную динамику, корни которой лежат не в сфере оборота алкоголя, а в криминальном поведении отдельных лиц.Позитивным итогом антиалкогольной кампании стало снижение «чистых» показателей алкоголизма в статистике республиканского наркологического диспансера. В 2024 году врачи зафиксировали 335 госпитализаций с алкогольными психозами, в 2025 м - уже 300. Вытрезвители тоже слегка опустели: 2866 постояльцев против 2541 годом ранее. Цифры, казалось бы, радуют.Но стоит выглянуть за пределы медицинских отчетов, и картина меняется до неузнаваемости. Дорожная статистика 2025 года бьет по иллюзиям отрезвляющей пощечиной.За год в Бурятии произошло 1025 ДТП с пострадавшими. Погибли 140 человек, еще 1351 получили ранения. По сравнению с 2024 м (1044 ДТП, 114 погибших, 1359 раненых), ситуация если и изменилась, то в худшую сторону. Особенно страшно читать сводки о детях. Аварий с участием несовершеннолетних стало чуть меньше: 176 против 183. Но цифры погибших остались неизменными - трое детей. Раненых - 197 против 209 годом ранее. Разница, которая не утешает, когда речь идет о жизни и здоровье самых беззащитных.Получается, что общее оздоровление статистики по алкоголизму пока не конвертируется в безопасность на дорогах. Запреты на продажу спиртного эффективно работают в сфере общественного здоровья, но не могут заменить адресной работы с нарушителями.Но самый тревожный сигнал приходит не от общей статистики, а от цифр, которые принято называть «пьяными». В 2025 году в Бурятии зафиксировано 196 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них погибли 63 человека, еще 243 получили ранения. Годом ранее аварий было чуть больше - 199, но погибших меньше - 54, раненых - 248. Динамика, что называется, налицо: аварий чуть меньше, но тяжесть их последствий возросла.Особенно горько это выглядит на фоне соседей. Томская область, с которой Бурятию часто сравнивают из-за схожей численности населения, отчиталась о снижении «пьяной» аварийности на 23,3% - с 73 до 56 ДТП. У нас же - 196. Такая разница требует отдельного анализа причин.Почему Бурятия буксует в борьбе с пьянством за рулем?Ответ, скорее всего, лежит не в плоскости запретов, а в психологии и безнаказанности. Антиалкогольные меры нацелены на общее потребление, но они не достают до той специфической категории водителей, которая представляет главную угрозу. Речь о людях, лишенных прав или никогда их не имевших, но при этом уверенно садящихся за руль. За последние три года таких нарушителей стало больше. И садятся они зачастую не на «копейки», а на мощные автомобили, с которыми попросту не умеют справляться. Алкоголь притупляет страх, а отсутствие прав снимает последний тормоз. Получается гремучая смесь, против которой ограничение времени продажи алкоголя бессильно - эти люди ищут и находят спиртное в любое время суток, игнорируя закон.И за сухими цифрами статистики стоят живые страшные истории, от которых мороз по коже.Вот одна из них. Бывший военнослужащий, получив выплаты за службу, покупает машину. Выпивает. Садится за руль без прав, с девушкой. Не умея водить и будучи вдрызг пьяным, он не справляется с управлением. Машина слетает с дороги и врезается в забор. И дальше как в фильме ужасов: деревянная оглобля насквозь пронзает девушку. Она погибает на месте. Водитель, отделавшись легким испугом, уезжает… на СВО. Без прав. Без суда. Без вопросов.Другой случай. Улан-Удэ, перекресток. Внедорожник на полной скорости влетает в машину, замершую на красный свет. За рулем - человек в пятнистой форме. Пьяный в стельку. Без прав. Без страховки. Скрывается с места. Погоня, несколько экипажей ДПС, задержание. Итог - ушел от ответственности. Оказался неподсуден местному суду.Юристы Улан-Удэ, которые годами защищают пострадавших в ДТП, в один голос подтверждают: таких эпизодов - сотни. И объединяет их новая, страшная категория водителей. Это люди, у которых есть деньги на покупку автомобилей (часто - мощных и опасных), но нет ни прав, ни совести, ни страха. Они пьют, садятся за руль, убивают и калечат - и уходят от расплаты. Многие из них, как говорят юристы, «на взводе и практикуют рискованное вождение во всех смыслах».Вот главный вывод: антиалкогольные меры успешно решают задачу снижения общего уровня потребления и алкогольных психозов. Но они не могут остановить преступника, который сознательно садится пьяным за руль. Таким людям все равно, продают ли водку в супермаркетах после восьми вечера. Они достанут ее в любое время. Они сядут за руль в любом состоянии. Против них нужны не запреты на продажу, а неотвратимость наказания.Но есть в этой истории еще одна сторона - та, что остается за кадром официальных отчетов. И касается она тех, кто должен ловить пьяных водителей, но не всегда может это сделать физически.Кадровая текучка и некомплект личного состава в ГИБДД по Бурятии давно перестали быть внутренней проблемой ведомства. Это проблема всех, кто выходит на дорогу. С автоматическими камерами фиксации нарушений в регионе все в порядке - они висят, мигают, считают номера и штрафуют. Технический прогресс на месте. Но камера, как известно, не имеет носа. Она не унюхает перегар. Не заметит бессвязную речь. Не поймет по траектории движения, что за рулем человек в состоянии, несовместимом с вождением.Только живой инспектор способен остановить машину, заглянуть водителю в глаза и задать простой вопрос: «Вы пили?».Но инспекторов на дорогах катастрофически не хватает. Юристы, специализирующиеся на ДТП, в один голос говорят: многие водители в Бурятии годами ездят без прав и чувствуют себя при этом абсолютно безнаказанно. Потому что знают: вероятность, что их остановят, стремится к нулю.Выход здесь только один. Чтобы побороть пьянство за рулем, недостаточно регулировать продажи, нужно увеличивать число патрульных экипажей. Не камер - их и так хватает. А людей в форме, которые будут не просто фиксировать нарушения, а видеть, чувствовать и предотвращать трагедии.Только тогда статистика станет правдивой. А у пьяного за рулем появится реальный шанс быть остановленным до того, как он кого-то убьет.