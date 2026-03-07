Общество 07.03.2026 в 07:00
В Бурятии антиалкогольная кампания снизила число психозов
Однако борьба с пьянством за рулем в республике по-прежнему буксует
Текст: Дмитрий Родионов
В республике продолжается реализация антиалкогольной кампании, стартовавшей в начале прошлого года. В 2025-м в республике действовали жесткие временные рамки продажи алкоголя: бутилированные напитки - только с 11:00 до 20:00 и исключительно вне жилых домов. Кафе и рестораны, расположенные в жилых домах, получили право подавать спиртное до 23:00. Новогодний мораторий на продажу алкоголя заработал с 4 по 8 января 2026 года. Меры, направленные на оздоровление населения, дали первые результаты в медицинской статистике. Однако, по данным газеты «Номер один», дорожная статистика демонстрирует иную, тревожную динамику, корни которой лежат не в сфере оборота алкоголя, а в криминальном поведении отдельных лиц.
Алкопсихозов меньше
Позитивным итогом антиалкогольной кампании стало снижение «чистых» показателей алкоголизма в статистике республиканского наркологического диспансера. В 2024 году врачи зафиксировали 335 госпитализаций с алкогольными психозами, в 2025 м - уже 300. Вытрезвители тоже слегка опустели: 2866 постояльцев против 2541 годом ранее. Цифры, казалось бы, радуют.
Но стоит выглянуть за пределы медицинских отчетов, и картина меняется до неузнаваемости. Дорожная статистика 2025 года бьет по иллюзиям отрезвляющей пощечиной.
За год в Бурятии произошло 1025 ДТП с пострадавшими. Погибли 140 человек, еще 1351 получили ранения. По сравнению с 2024 м (1044 ДТП, 114 погибших, 1359 раненых), ситуация если и изменилась, то в худшую сторону. Особенно страшно читать сводки о детях. Аварий с участием несовершеннолетних стало чуть меньше: 176 против 183. Но цифры погибших остались неизменными - трое детей. Раненых - 197 против 209 годом ранее. Разница, которая не утешает, когда речь идет о жизни и здоровье самых беззащитных.
Получается, что общее оздоровление статистики по алкоголизму пока не конвертируется в безопасность на дорогах. Запреты на продажу спиртного эффективно работают в сфере общественного здоровья, но не могут заменить адресной работы с нарушителями.
Число погибших выросло
Но самый тревожный сигнал приходит не от общей статистики, а от цифр, которые принято называть «пьяными». В 2025 году в Бурятии зафиксировано 196 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них погибли 63 человека, еще 243 получили ранения. Годом ранее аварий было чуть больше - 199, но погибших меньше - 54, раненых - 248. Динамика, что называется, налицо: аварий чуть меньше, но тяжесть их последствий возросла.
Особенно горько это выглядит на фоне соседей. Томская область, с которой Бурятию часто сравнивают из-за схожей численности населения, отчиталась о снижении «пьяной» аварийности на 23,3% - с 73 до 56 ДТП. У нас же - 196. Такая разница требует отдельного анализа причин.
Почему Бурятия буксует в борьбе с пьянством за рулем?
Ответ, скорее всего, лежит не в плоскости запретов, а в психологии и безнаказанности. Антиалкогольные меры нацелены на общее потребление, но они не достают до той специфической категории водителей, которая представляет главную угрозу. Речь о людях, лишенных прав или никогда их не имевших, но при этом уверенно садящихся за руль. За последние три года таких нарушителей стало больше. И садятся они зачастую не на «копейки», а на мощные автомобили, с которыми попросту не умеют справляться. Алкоголь притупляет страх, а отсутствие прав снимает последний тормоз. Получается гремучая смесь, против которой ограничение времени продажи алкоголя бессильно - эти люди ищут и находят спиртное в любое время суток, игнорируя закон.
Пьяные гонки
И за сухими цифрами статистики стоят живые страшные истории, от которых мороз по коже.
Вот одна из них. Бывший военнослужащий, получив выплаты за службу, покупает машину. Выпивает. Садится за руль без прав, с девушкой. Не умея водить и будучи вдрызг пьяным, он не справляется с управлением. Машина слетает с дороги и врезается в забор. И дальше как в фильме ужасов: деревянная оглобля насквозь пронзает девушку. Она погибает на месте. Водитель, отделавшись легким испугом, уезжает… на СВО. Без прав. Без суда. Без вопросов.
Другой случай. Улан-Удэ, перекресток. Внедорожник на полной скорости влетает в машину, замершую на красный свет. За рулем - человек в пятнистой форме. Пьяный в стельку. Без прав. Без страховки. Скрывается с места. Погоня, несколько экипажей ДПС, задержание. Итог - ушел от ответственности. Оказался неподсуден местному суду.
Юристы Улан-Удэ, которые годами защищают пострадавших в ДТП, в один голос подтверждают: таких эпизодов - сотни. И объединяет их новая, страшная категория водителей. Это люди, у которых есть деньги на покупку автомобилей (часто - мощных и опасных), но нет ни прав, ни совести, ни страха. Они пьют, садятся за руль, убивают и калечат - и уходят от расплаты. Многие из них, как говорят юристы, «на взводе и практикуют рискованное вождение во всех смыслах».
Вот главный вывод: антиалкогольные меры успешно решают задачу снижения общего уровня потребления и алкогольных психозов. Но они не могут остановить преступника, который сознательно садится пьяным за руль. Таким людям все равно, продают ли водку в супермаркетах после восьми вечера. Они достанут ее в любое время. Они сядут за руль в любом состоянии. Против них нужны не запреты на продажу, а неотвратимость наказания.
Камеры пьяных не видят
Но есть в этой истории еще одна сторона - та, что остается за кадром официальных отчетов. И касается она тех, кто должен ловить пьяных водителей, но не всегда может это сделать физически.
Кадровая текучка и некомплект личного состава в ГИБДД по Бурятии давно перестали быть внутренней проблемой ведомства. Это проблема всех, кто выходит на дорогу. С автоматическими камерами фиксации нарушений в регионе все в порядке - они висят, мигают, считают номера и штрафуют. Технический прогресс на месте. Но камера, как известно, не имеет носа. Она не унюхает перегар. Не заметит бессвязную речь. Не поймет по траектории движения, что за рулем человек в состоянии, несовместимом с вождением.
Только живой инспектор способен остановить машину, заглянуть водителю в глаза и задать простой вопрос: «Вы пили?».
Но инспекторов на дорогах катастрофически не хватает. Юристы, специализирующиеся на ДТП, в один голос говорят: многие водители в Бурятии годами ездят без прав и чувствуют себя при этом абсолютно безнаказанно. Потому что знают: вероятность, что их остановят, стремится к нулю.
Выход здесь только один. Чтобы побороть пьянство за рулем, недостаточно регулировать продажи, нужно увеличивать число патрульных экипажей. Не камер - их и так хватает. А людей в форме, которые будут не просто фиксировать нарушения, а видеть, чувствовать и предотвращать трагедии.
Только тогда статистика станет правдивой. А у пьяного за рулем появится реальный шанс быть остановленным до того, как он кого-то убьет.
