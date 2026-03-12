Общество 12.03.2026 в 16:13

Правительство Монголии получит право установки пошлин на импортируемый из России бензин

Россия на сегодня обеспечивает 95% потребности страны в нефтепродуктах
Текст: Чингис Шоноев
Фото: архив «Номер один»
Великий государственный хурал Монголии срочно рассмотрит поправки, которые предоставят монгольскому правительству право устанавливать пошлины на российский бензин. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны. 
 
"Проект поправки к постановлению парламента "Об утверждении ставок и размеров таможенных пошлин на импортируемые товары" будет представлен на срочное рассмотрение депутатам. Их одобрение предоставит правительству право устанавливать ставку таможенной пошлины на бензин и создаст возможность снижать и регулировать их в соответствии с рыночной ситуацией", - сообщил правительственный пресс-центр.

Россия на сегодня обеспечивает 95% потребности Монголии в нефтепродуктах. О стабильности их поставок страны договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор российского президента Владимира Путина. Российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.

Монголия

