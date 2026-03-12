Правительство Монголии получит право установки пошлин на импортируемый из России бензин

Великий государственный хурал Монголии срочно рассмотрит поправки, которые предоставят монгольскому правительству право устанавливать пошлины на российский бензин. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны."Проект поправки к постановлению парламента "Об утверждении ставок и размеров таможенных пошлин на импортируемые товары" будет представлен на срочное рассмотрение депутатам. Их одобрение предоставит правительству право устанавливать ставку таможенной пошлины на бензин и создаст возможность снижать и регулировать их в соответствии с рыночной ситуацией", - сообщил правительственный пресс-центр.Россия на сегодня обеспечивает 95% потребности Монголии в нефтепродуктах. О стабильности их поставок страны договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор российского президента Владимира Путина. Российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.