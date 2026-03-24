ВЦИОМ зарегистрировал страхи молодежи из-за блокировок Telegram

Сильнее всего страхи выросли у россиян в возрасте 26–34 лет: в феврале 2026 года индекс цифровых страхов в данной группе поднялся с 22 до 30 пунктов (+8%), говорится в недавнем исследовании ВЦИОМ.

«Одним из возможных триггеров мог быть постепенный переход с иностранных мессенджеров на российские, к которым был предъявлен ряд претензий с точки зрения безопасности. Это происходило на фоне блокировки иностранных мессенджеров, которые стали привычными не только для неформального, но и для рабочего общения, ведения бизнеса», — объясняют авторы исследования ВЦИОМ.

В целом опасения россиян в области цифровых технологий остаются прежними: утечка персональных данных (47%), распространение фейковых новостей (39%), зависимость от стабильной работы интернета и цифровых платформ (35%), взлом гаджетов через сеть (35%).