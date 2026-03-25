«Ростелеком» поддержал международный фестиваль «Алтан Мундарга»

«Ростелеком» в Улан-Удэ выступил техническим партнером IX Этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга». В рамках мероприятия состоялись международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган». Оператор обеспечил высокоскоростной защищенный интернет-канал, благодаря которому в течение трех дней велись прямые эфиры состязаний.Онлайн-трансляция, проводимая на трех языках — русском, бурятском и английском — привлекла более 43 тысяч зрителей из разных уголков России и зарубежья, от Москвы до Камчатки и от Якутии до Монголии и Китая.Гомбо Зурбаков, председатель «Федерации национальной игры "Сээр хухалха"»:«В этом году мы достигли нового рекорда: в самые пиковые часы к трансляции одновременно подключались более 1 500 уникальных пользователей. Компания "Ростелеком" уже несколько лет выступает техническим партнером мероприятия, предоставляя качественную надежную связь и помогая обеспечить высокий уровень организации соревнований. Благодаря прямой трансляции все, кто интересуется "hээр шаалган", смогли увидеть уникальное и зрелищное событие».Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Мы готовы поддерживать такие важные для республики мероприятия и рады, что современные цифровые технологии способствуют сохранению и популяризации национальных традиций и культуры. Сотрудники "Ростелекома" организовывают защищенные каналы связи и обеспечивают техническое сопровождение мероприятий по всей Бурятии. Именно формат прямой трансляции помогает зрителям ощущать себя частью событий и чувствовать атмосферу. Организаторы, в свою очередь, могут оперативно получать обратную связь от аудитории в чате эфира через комментарии, вопросы и лайки».Посмотреть эфиры международных соревнований по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» можно в записи.