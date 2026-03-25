Общество 25.03.2026 в 12:39

«Ростелеком» поддержал международный фестиваль «Алтан Мундарга»

Текст: Иван Иванов
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
«Ростелеком» в Улан-Удэ выступил техническим партнером IX Этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга». В рамках мероприятия состоялись международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган». Оператор обеспечил высокоскоростной защищенный интернет-канал, благодаря которому в течение трех дней велись прямые эфиры состязаний. 

Онлайн-трансляция, проводимая на трех языках — русском, бурятском и английском — привлекла более 43 тысяч зрителей из разных уголков России и зарубежья, от Москвы до Камчатки и от Якутии до Монголии и Китая. 

Гомбо Зурбаков, председатель «Федерации национальной игры "Сээр хухалха"»:

«В этом году мы достигли нового рекорда: в самые пиковые часы к трансляции одновременно подключались более 1 500 уникальных пользователей. Компания "Ростелеком" уже несколько лет выступает техническим партнером мероприятия, предоставляя качественную надежную связь и помогая обеспечить высокий уровень организации соревнований. Благодаря прямой трансляции все, кто интересуется "hээр шаалган", смогли увидеть уникальное и зрелищное событие».

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы готовы поддерживать такие важные для республики мероприятия и рады, что современные цифровые технологии способствуют сохранению и популяризации национальных традиций и культуры. Сотрудники "Ростелекома" организовывают защищенные каналы связи и обеспечивают техническое сопровождение мероприятий по всей Бурятии. Именно формат прямой трансляции помогает зрителям ощущать себя частью событий и чувствовать атмосферу. Организаторы, в свою очередь, могут оперативно получать обратную связь от аудитории в чате эфира через комментарии, вопросы и лайки».

Посмотреть эфиры международных соревнований по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» можно в записи. 

Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2VfnxvVKchQ
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
