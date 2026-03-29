Депутаты Хурала Бурятии предложили втыкать иголки в яйца

В Народном Хурале подняли вопрос об экспансии большого баклана - проблеме, год от года становящейся все острее. Бурятия вместе с другими субъектами, страдающими от нашествия крылатых рыбаков, продвигает в федеральном центре необходимые правовые изменения. Речь идет о том, чтобы предоставить территориям инструментарий для контроля над стремительно увеличивающейся популяцией этой птицы.Еще сравнительно недавно большой баклан значился в Красной книге и нуждался в защите. Сегодня же приходится защищать водоемы от него самого. Несколько лет назад в Бурятии уже пробовали сдерживать натиск пернатых: сотрудники Бурприроднадзора ликвидировали около 3 тыс. особей. Однако эта цифра оказалась каплей в море - на общей популяции акция никак не отразилась.В поисках действенного решения проблемы власти и ученые пришли к выводу, что бороться нужно не только со взрослыми особями, но и с их будущим потомством. Один из возможных методов - разорение гнезд. Но для этого требуются изменения в федеральных Правилах охоты. Соответствующая инициатива уже в работе. Разработанный проект поправок предполагает максимально расширить окно возможностей для регулирования численности пернатых. Суть предложения: установить на Байкальской природной территории срок охоты на большого баклана с 1 апреля до 30 ноября (то есть на весь период пребывания птицы в регионе) и снять запрет на уничтожение его гнезд.Впрочем, как отмечают сами инициаторы, скорое принятие закона маловероятно. «Это небыстрый процесс», - прокомментировал внесение поправок депутат Народного Хурала Иннокентий Вахрамеев, который вел заседание круглого стола.Слова парламентария о размеренном характере законодательных изменений подтвердились в рамках эмоционального диалога между руководителем Бурприроднадзора Мариной Дамдиновой, представлявшей основной доклад, и явно раздосадованным депутатом Леонидом Белых. Он напомнил коллегам, что в прошлом году тоже собирались, обсуждали... Тут-то и выяснилась причина его недовольства: согласно озвученным данным, изменения в Правила охоты должны быть внесены еще в 2025 году.«В апреле мы уже «сидели» в последней редакции по снятию запрета, думали, что в мае получим обновленные Правила охоты. К сожалению, сменилось полностью руководство департамента охоты. В связи с этим был отозван целиком весь процесс по Правилам охоты. В том числе наши с вами изменения по снятию запрета на разорение гнезд... Новый состав департамента сформирован в августе, - пояснила малоизвестные детали Марина Дамдинова.Новый руководитель департамента, в принципе, нормально восприняла бурятскую инициативу по баклану, но сказала, что работа по ней будет проходить в 2026-м. «Сейчас профильный департамент проводит эту работу», - порадовала руководитель Бурприроднадзора.Правда по разрешению охоты на баклана от прилета до отлета федералы хотят дополнительно все проанализировать.В ФЗ «Об охоте» добыча баклана относится к промыслу коренных малочисленных народов. «В Бурятии тоже есть коренные малочисленные народы, но они живут локально. Наша задача - разрешить промысел баклана в рамках любительской (спортивной) охоты», - отметил Иннокентий Вахрамеев. Слова депутата о необходимости сменить статус охоты услышали на самом верху. Глава Бурятии Алексей Цыденов уже подготовил письмо с предложением о законодательной инициативе по внесению изменений в федеральные законы для направления в Государственную Думу. Материалы также направлены сенаторам от республики и госдумовцу Вячеславу Дамдинцурунову.Причем работа над поправками ведется сразу на нескольких площадках, чтобы ускорить процесс и подготовить почву для федералов. Александр Варфоломеев еще в феврале направил запросы в правовое управление аппарата Совета Федерации и в Минприроды России. Цель - получить официальные заключения ведомств по республиканской инициативе, чтобы понимать позицию Москвы и снять возможные возражения еще на подступах к Госдуме.Если федеральный центр в итоге одобрит изменения, регионы наконец получат право не просто эпизодически отстреливать птиц, но и применять целый комплекс инструментов. Среди возможных мер - сокращение кладок (изъятие до половины яиц), беспокойство птиц в период гнездования (чтобы они бросали гнезда) и, главное, возможность планомерно регулировать численность в объеме до 30% от популяции.Чтобы такие серьезные меры стали законными, федеральный закон хотят дополнить новым основанием - причинение и/или угроза причинения ущерба водным биологическим ресурсам. Это тот самый юридический крючок, который позволит бороться с бакланом системно.В Бурятии сдержанно, но с надеждой ждут решения: слишком много сил и времени уже вложено в эту историю.Пока на федеральном уровне решаются юридические тонкости, масштаб бедствия на территории нашей республики приобрел вполне конкретные цифры. Их озвучила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. По ее словам, сегодня ареал большого баклана охватил уже все основные водные объекты Бурятии.В 2024 году ученые Бурятского госуниверситета провели масштабное исследование: подсчитали численность, нанесли на карту места гнездования и кормовые участки, проследили маршруты перелетов. Итог - около 48 тыс. особей.Но главные цифры не про птиц, а про рыбу. «Ежегодный объем рыбы, потребляемой большим бакланом, превышает 2750 тонн», - привела данные Дамдинова.Экономика вопроса выглядит еще убийственнее, превращая экологическую проблему в финансовую. Специалисты Байкальского филиала ВНИРО подсчитали, что в прошлом году ущерб, нанесенный только байкальскому омулю, перевалил за 1,55 млрд рублей. А коллеги из «Главрыбвода» добавили к этой сумме еще 560 млн - так оцениваются потери личинок омуля (около 160 млн штук, которые могли бы стать рыбой).«Популяция баклана продолжает расти», - констатировали на заседании. При этом, как выяснилось во время обсуждения, Бурятия в своей беде далеко не одинока. Проблема давно вышла за пределы республики. Ущерб от баклана зарегистрирован в 21 регионе России. В 16 из них птицу уже официально отнесли к охотничьим ресурсам (в списке - Дагестан, Калмыкия, Тыва, Алтайский и Забайкальский края и другие). Но есть и пять регионов, где вред зафиксирован, а законного инструмента борьбы до сих пор нет. Среди них соседняя Иркутская область.«Добыча баклана - трудоемкий процесс, - поделилась Марина Дамдинова. - Настоящие охотники знают, что подстрелить его непросто. Всем кажется, что это доверчивая птица, «толпой» сидит, только бей ее. На самом деле одного, может быть, добудете, а остальные улетят. Мы предварительно считали затраты: на одну птицу как минимум надо три патрона. Средняя цена патрона – 100 рублей».По подсчетам Сергея Бурдикова, который в прошлом году возглавил Бурятский филиал ФГБУ «Главрыбвод» и курирует работу рыбоводных заводов, за примерно 200 дней жизни баклана больше половины его добычи составляют ценные виды рыб.Баклан бьет не только по омулю, под удар попадает и хариус.«Хариус идет тоже кучно, медленно, вверх по течению. Им удобно питаться. Мы это видим на примере нашего Баргузинского завода, который специализируется по хариусу. С каждым годом у нас количество отловленных производителей уменьшается. Одна из основных причин – это влияние баклана», - рассказал Бурдиков.Он подчеркнул, что рыбоводы практически первыми узнают о прилете баклана. Птица атакует Гусиноозерское хозяйство с краснокнижными осетрами.«Баклан очень умный. Все закрыто сетками, он сверху пробиться не может. Тогда он подныривает и атакует рыбу», - констатировал Сергей Бурдиков. Он сказал, что бакланы сформировали навык стайной охоты, что очень удобно при атаке на косяки омуля на мелководье. А про закладку омулевой икры на инкубацию и выпуск личинок омуля начальник филиала отметил, что под угрозой находится выполнение госзадания.Пожалуй, самым личным стало выступление депутата Народного Хурала, бизнесмена и рыбака Вадима Бредний. Он не стал подбирать дипломатичных выражений: «Наши предки в войну их «кончили», так сказать, когда была нужда большая. Их не было десятилетиями, рыбы шло валом. И в начале нулевых годов они прилетели вновь. Бывалые старики говорят, что это другой баклан, огромный, и ныряет сильно, в «котел» берет рыбу посреди Чивыркуя. Там 12 метров, и он оттуда долбит и омуля, и сига летом, я сам лично видел. На катере разгоняли этих бакланов и собирали битую рыбу. Это не тот уже баклан. Переродился. Стал очень мощным охотником, который «кончит» нам рыбу».В качестве доказательства своих слов он привел цифры, до этого озвученные Бурдиковым: «Вот Сергей Владимирович докладывал: они в 2025 году госзадание выполнили всего на 16%. И одна из главных причин - баклан».Бизнес уже готов поддержать борьбу не только словом, но и рублем. Вадим Бредний сообщил, что группа предпринимателей-спонсоров разместила заказ в магазине «ОхотАктив» на 10 тыс. патронов. Как только появится законное право на отстрел, патроны передадут охотникам.«Будем спонсировать через патроны. Это понятная мера. Думаю, действенная для поддержки нашего движения по регулирования. Надо существенно регулировать бакланов», - заявил депутат.Впрочем, прозвучали и голоса осторожности. Депутат Эржена Чимитцыренова призвала не забывать: природа - система хрупкая, и выдергивать из нее отдельные звенья опасно.Чимитцыренова привела пример: яйцами баклана питается монгольская чайка, и, если убрать баклана полностью, может пострадать другой вид.«В свое время практиковали прокалывание яиц, чтобы сокращать приплод. Может, стоит подумать о финансировании не только отстрела, но и таких щадящих способов», - вспомнила старые методы депутат.Дискуссия получилась жаркой, главное - вопрос сдвинулся с мертвой точки. Круглый стол подтвердил, что работа над изменениями в федеральные законы вышла на финальную стадию. И, похоже, результаты, которых так ждет Леонид Белых и все, кому дорог байкальский омуль, не за горами.