Общество 28.03.2026 в 17:36

«Танк» из Бурятии достался рыбачкам из Новосибирска

Женская команда победила на «Байкальской рыбалке»
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

В Бурятии сегодня состоялась юбилейная 20-я «Байкальская рыбалка». В Турке собралось больше 1600 участников – 370 команд со всей России, а также из Узбекистана, Армении, Китая, Монголии, Беларуси, Азербайджана, Мали и Ливии.

На лед вышли и семьи, и дети, и опытные рыбаки. Самому старшему – 78 лет, самой юной участнице – всего 4 года.

«К сожалению, в этом году не получилось быть вместе с земляками – работаю в Москве. Это настоящий праздник дружбы – по-другому и не скажешь. Дело вовсе не в улове, а в ощущениях, общении, эмоциях. Вот за это и любим нашу рыбалку. Там сейчас своя атмосфера, кто был – понимает. Но это как раз тот случай, когда она чувствуется даже на расстоянии», - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Главный приз, автомобиль TANK 300, отправится в Новосибирск. Абсолютным победителем стала женская команда «Сибирячки» – улов рыбачек составил 2760 граммов.

Теги
Байкальская рыбалка

Все новости

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru