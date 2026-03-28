«Танк» из Бурятии достался рыбачкам из Новосибирска

В Бурятии сегодня состоялась юбилейная 20-я «Байкальская рыбалка». В Турке собралось больше 1600 участников – 370 команд со всей России, а также из Узбекистана, Армении, Китая, Монголии, Беларуси, Азербайджана, Мали и Ливии.

На лед вышли и семьи, и дети, и опытные рыбаки. Самому старшему – 78 лет, самой юной участнице – всего 4 года.

«К сожалению, в этом году не получилось быть вместе с земляками – работаю в Москве. Это настоящий праздник дружбы – по-другому и не скажешь. Дело вовсе не в улове, а в ощущениях, общении, эмоциях. Вот за это и любим нашу рыбалку. Там сейчас своя атмосфера, кто был – понимает. Но это как раз тот случай, когда она чувствуется даже на расстоянии», - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Главный приз, автомобиль TANK 300, отправится в Новосибирск. Абсолютным победителем стала женская команда «Сибирячки» – улов рыбачек составил 2760 граммов.