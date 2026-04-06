Общество 06.04.2026 в 12:34

Владелец сбитой на дороге коровы заплатит за ремонт автомобиля 90% ущерба

Новая практика возмещение ущерба сложилась в Иркутской области
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области суд установил вину как водителя, так и собственника крупного рогатого скота в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, инцидент случился на автодороге возле поселка Залари. Принадлежащая ответчику корова вышла на проезжую часть. Ехавший по трассе водитель применил экстренное торможение, но избежать столкновения с животным ему не удалось. 

В результате аварии животное погибло, а автомобиль истца получил значительные повреждения. 

Как установил суд, владелец животного допустил бесконтрольное нахождение скота на дороге, а водитель нарушил скоростной режим в тёмное время суток. В этой ситуации Фемида приняла уникальное решение — распределить вину между участниками происшествия: 90% возложили на владельца животного, а 10% — на водителя. В итоге с хозяина коровы суд взыскал 550 тысяч рублей в счет возмещения ущерба и судебных расходов, а также определил пропорциональное распределение затрат на экспертизу.
ДТП

