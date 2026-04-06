Правительство Монголии предпринимает экстренные меры в условиях экономической нестабильности

Текст: Иван Иванов
В связи с возникшими экономическими трудностями Монголия столкнулась с проблемой налоговой задолженности перед бюджетом, что привело к кризису в ряде компаний. Осознавая серьезность ситуации, правительство страны предпринимает ряд экстренных мер, направленных на стабилизацию экономики, погашение задолженностей и сокращение государственных расходов, сообщает информационный портал «Монцамэ».

Одним из первых шагов стала выдача новым премьер-министром Ням-Осорыном Учралом распоряжения №1, которое предусматривает открытие банковских счетов 12 100 компаниям сроком на один месяц. Данные компании ранее столкнулись с блокировкой своих счетов из-за налоговой задолженности. Это решение призвано предоставить им возможность погасить долги перед государством, выплатить заработную плату сотрудникам и возобновить свою операционную деятельность. Премьер-министр Учрал подчеркнул, что этим шагом он выражает доверие частному сектору и гражданам, а также инициирует реализацию своей первой политической инициативы по устранению бюрократических препон.

Однако, не только частный сектор оказывается в центре внимания правительства. Сегодня в Государственном дворце проходит заседание правительства, на котором активно обсуждаются текущее состояние экономики, возникающие риски и необходимые меры для их нейтрализации.

Напомним, что 3 апреля премьер-министр Ням-Осорын Учрал представил новый состав правительства Великому Государственному Хуралу (парламенту) и привел министров к присяге. Во время церемонии он четко обозначил курс на строгую экономию. "Не дожидаясь уточнения бюджета, правительство, начиная с сегодняшнего дня перейдёт на режим жёсткой экономии и сделает всё зависящее от него", – заявил он. Особое внимание будет уделено рациональному управлению государственными финансами, пресечению излишних и неоправданных расходов, включая траты на совещания, мебель и оборудование. "Будет бережно и экономно расходоваться каждый тугрик, сформированный за счёт труда налогоплательщиков", – подчеркнул глава правительства.

Таким образом, правительство Монголии демонстрирует решимость справиться с текущими экономическими вызовами, предпринимая как меры поддержки бизнеса, так и жесткие управленческие решения для оптимизации государственных расходов.
