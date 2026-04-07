«Окружили и вцепились в обе ноги»: водитель отбил пятиклассника от своры злых собак в Братске

Вместо долгожданных весенних каникул 11-летний Руслан Уфимцев из Братска вынужден ходить на приемы к врачам. Несколько дней назад на него напали бездомные собаки и лишь смелый поступок случайного прохожего спас ребенка от беды. Подробности – в материале КП-Иркутск.Все произошло 29 марта в жилом районе Порожский. В тот день пятиклассник возвращался домой от друга, у которого гостил накануне.- Я предлагала сыну, чтобы я за ним приехала. Но он сказал: «Мама, мы еще немного поиграем, и я сам дойду пешком», - рассказывает КП-Иркутск Наталья Уфимцева. – Я не стала настаивать. Руслан уже давно самостоятельно ходит в школу, поэтому я за него не волновалась.Однако, вернувшись домой, школьник был сам не свой: плакал, а его штаны были изорваны. Единственное, что он смог вымолвить: «Выйди на улицу, тебя там ждут». Наталья выскочила из дома.За воротами частного дома Уфимцевых стоял мужчина. С ним уже разговаривал муж Натальи.- Это был Игорь – отец одноклассника наших старших сыновей. Наши дети когда-то учились вместе, - поясняет сибирячка. – Игорь рассказал, что на Руслана напала стая бездомных собак…Маршрут школьника до дома лежал через улицу Нагорную – одну из центральных в районе. Руслан не прошел и половины пути, как вдруг появились три крупные собаки.- Они окружили его и не давали пройти, - передает слова сына Наталья. – А потом одна из них резко напала на Руслана - укусила в ногу. Сын закричал от боли и страха. А вторая собака вцепилась в другую ногу сына…В этот момент из продуктового магазина, что находится в нескольких метрах, выходил Игорь. Услышав крики, он среагировал мгновенно.- Тут же сел за руль и поехал в сторону сына, чтобы отпугнуть собак. А когда животные разбежались, посадил Руслана в машину и отвез домой. Когда он нам все это рассказывал, было видно, что он сам в шоке от того, что произошло. Мы с мужем поблагодарили его за помощь сыну! Если бы не Игорь – неизвестно, чем бы все закончилось…В тот же день Уфимцевы обратились в травмпункт. Врачи диагностировали у мальчика ссадины от укусов левой и правой голени. Соответствующие документы есть в распоряжении редакции КП-Иркутск.- Раны обработали, наложили повязки. Также Руслану поставили две прививки от бешенства. Третью поставят на следующей неделе. Синяки от укусов уже постепенно сходит. После травмпункта мы сразу поехали к инспектору по делам несовершеннолетним, Руслан дал показания.По словам Натальи, случай с ее сыном – далеко не первый. После того как она рассказала о происшествии в соцсетях, с ней связались другие пострадавшие.- Одна женщина написала, что собаки загнали ее в сугроб, когда пытались напасть. А еще одной – прокусили сапог. Подтвердила опасность и хозяйка продуктового магазина. Говорит, что многие покупатели боятся к ним ходить из-за этой своры. А продавцы вынуждены носить с собой куски хлеба или котлеты, чтобы отвлечь животных, или просят мужей встречать их с работы.По словам Натальи, у собак нет бирок, а в этом районе их прикармливают местные жители.- В инспекции по делам несовершеннолетних мне сказали, что мое заявление направлено в администрацию города и прокуратуру. Но пока ответов нет, - рассказывает Наталья. - Из-за пережитого стресса Руслан теперь боится выходить на улицу один. Хотя раньше никогда не боялся бездомных собак...ОФИЦИАЛЬНОКак рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, правоохранительные органы проводят процессуальную проверку по факту происшествия. В рамках проверки будет установлена степень тяжести полученных телесных повреждений. Прокуратура осуществляет надзор за ходом проверки, а также параллельно проверяет исполнение органами местного самоуправления полномочий в сфере ответственного обращения с животными.Фото: нейросеть