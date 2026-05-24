В Бурятии каменные пирамидки несут смерть краснокнижному зверьку

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» предупреждают: мода складывать камни друг на друга разрушает среду обитания ольхонской полевки - эндемика, который не встречается больше нигде в мире. Туристы оставляют такие сооружения на Ольхоне, плато Тапхар и в других популярных местах. Редакция «Номер один» выяснила, чем именно опасны пирамидки.Живописные берега Байкала все чаще привлекают туристов, которые строят башенки из камней. Специалисты «Заповедного Прибайкалья» первыми обратили внимание на масштаб проблемы. Искусственные сооружения уничтожают уникальную фауну острова Ольхон.Большинство путешественников не догадываются, какой хрупкий мир разрушается, когда с земли поднимают булыжник. В Прибайкальском национальном парке обитает ольхонская полевка - зверек, занесенный в Красную книгу, который водится только там.- Пирамиды из камней наносят колоссальный вред экосистеме. Эта проблема очень актуальна для Прибайкальского национального парка. На острове Ольхон, который входит в состав парка, на островах пролива Малое Море и в каменных россыпях материковой части побережья живет ольхонская полевка. Этот маленький зверек - эндемик Байкала, он не встречается больше нигде на планете. Его жизнь тесно связана с камнями: между валунами полевка устраивает спальни, кладовые и переходы, создавая целую сеть подземных укрытий. Здесь она хранит запасы травы на зиму, выводит потомство и прячется от хищников и суровых ветров, - пояснила сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Лада Азизова.По ее словам, в последние десятилетия численность ольхонской полевки стремительно сокращается. Причина - не только изменение климата, но и действия человека. Туристы строят из камней пирамидки «на удачу» или ради красивых фотографий. Для полевки каждый сдвинутый камень означает разрушение жилища, потерю укрытия и запасов, а иногда и гибель целой семьи. Если привычный участок разрушен, полевка не ищет новое место, а просто исчезает.В отличие от обычных мышей, которые роют норы в земле, ольхонская полевка селится в естественных пустотах и щелях между камнями на вершинах сопок. Когда турист переворачивает камни или собирает их в устойчивую конструкцию, он лишает редкое млекопитающее убежища от хищников и холода.Кроме того, перекладывание камней уничтожает микроэкосистему. Камни служат домом для тысяч насекомых, лишайников и мхов. На восстановление таких сообществ у природы уходят десятилетия.В 2019 году специалисты «Заповедного Прибайкалья» вместе с волонтерами провели масштабную акцию по разбору каменных сооружений. Только на шести сопках полуострова Кобылья Голова демонтированы сотни пирамидок.- Экологи и сотрудники заповедников призывают не строить пирамидки из камней на Ольхоне и в Приольхонье. Это не безобидное развлечение, а прямая угроза уникальному животному, которое веками обживало эти места. Каждый камень - часть хрупкой экосистемы, где даже самые маленькие обитатели играют важную роль в сохранении природы Байкала, - добавила Лада Азизова.Сегодня ольхонская полевка стала символом бережного отношения к природе. На территории национального парка, в местах обитания этого грызуна, размещены информационные стенды, где объясняется, какой вред наносят каменные пирамидки. Сотрудники научного отдела и отдела экологического просвещения рассказывают о полевке в школах и в СМИ. Лекторы научно-популярных встреч, которые проводятся в Иркутске и посвящены Байкалу, также призывают отказаться от строительства пирамидок. Несколько лет назад дизайнер «Заповедного Прибайкалья» Валентина Межецкая создала стикерпаки для мессенджеров, чтобы как можно больше людей узнали о судьбе этого зверька.Россия не единственная страна, которая борется с этим явлением. В Исландии за перемещение камней на туристических тропах предусмотрен штраф до 2 тыс. евро. Там каменные пирамидки исторически служили навигационными ориентирами в суровых погодных условиях. Новые сооружения сбивали путешественников с толку, повышался риск заблудиться.В национальных парках США вмешательство в геологический слой может стоить туристу 5 тыс. долларов.В австралийском Квинсленде за складывание камней в пирамидки, по информации местных природоохранных организаций, грозит штраф в размере 750 австралийских долларов.Научные исследования показали, пирамидки меняют воздушные потоки и движение песка, что ограничивает рост прибрежных дюн. Искусственные сооружения сдерживают развитие растительности, которая служит естественным барьером от эрозии. Ученые установили: последствия можно обратить вспять, но демонтаж должен быть осторожным, чтобы не уничтожить то, что успело вырасти вокруг.Многие туристы продолжают возводить башни из камней, считая это традицией или ритуалом на удачу. В «Заповедном Прибайкалье» подчеркивают: у коренных жителей Ольхона - от курыкан до бурят и русских - никогда не было традиции сооружать каменные пирамидки.- Собирая пирамидку, снять прегрешение или добиться исполнения желаний вы вряд ли сможете, а получить грех за гибель редкого зверька - вполне, - отмечают специалисты.Представители шаманизма Бурятии подтверждают, что подобные ритуалы не имеют отношения к тэнгрианству.- У нас в тэнгрианстве есть обряды, которые называются «поднятие камня удачи». Человек идет на речку, молится хозяину речки, делает подношение в виде белых или желтых монет. Называет свое имя, берет камешек, несет на вершину ближайшей горы, по дороге разговаривая с этим камнем. Просит, например, возможность купить машину, жениться или родить ребенка. Поднявшись на вершину, брызгает молоком и водкой, делает подношения хозяину местности и хозяевам сторон, прося удачу, благополучие, везучесть и здоровье. Такой обряд у нас есть. А строить пирамидки - это не наше, не тэнгрианство, - прокомментировала шаманка из религиозного центра «Тэнгэри» Оксана Ким.В культуре многих горных народов каменные башни воспринимаются как символ негативного влияния туризма. Например, в национальном парке «Таганай» в Челябинской области прошлым летом прошла кампания против «каменных башен»: согласно некоторым поверьям, они символизируют надгробие, а не исполнение желаний. Ученые и сотрудники парков призывают к осознанному отдыху: «Оставь природу нетронутой. Желания исполняются иначе».Недавно гид-экскурсовод Наталия Мясникова опубликовала в соцсети пост о том, что каменные башенки начали появляться на плато Чингисхана в Иволгинском районе.- Друзья, что думаете про башенки из камней? Красиво или нельзя так делать? Они стали появляться на плато Тапхар, - обратилась она к подписчикам.Многие комментаторы выразили недовольство.«Башенки стали просто нашествием, они повсюду. Меняют первозданный вид местности, сразу видно дело рук современного человека, причем это засилье башенок во всех регионах. На Кавказе - повсеместно».«Считаю, что местность, в которую мы приезжаем, должна остаться точно такой же после нашего отъезда, без изменений. Единственное, что можно, - мусор собрать, даже не свой, и отвезти до мусорки».«Думаю, что «туристы» пытаются следовать модному «жесту». Поддерживаю мнение, что красота природного ландшафта должна сохраняться в естественном виде, человеку не надо вмешиваться и строить что-либо в месте, где он не проживает (только в населенных пунктах)».Похожие сооружения стали появляться и на скале Осьминог в Тарбагатайском районе. Сложенные камни наблюдаются по всему побережью Байкала.Проблема может показаться незначительной. Однако не стоит забывать о концепции «эффекта бабочки», когда даже малые изменения в одной части сложной системы способны привести к большим и неожиданным последствиям в других или в будущем.