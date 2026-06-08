Как рефинансировать ипотеку

«Взял ипотеку несколько лет назад под высокий процент. Слышал, что сейчас можно рефинансировать кредит — взять новый под меньшую ставку и закрыть старый. Как это работает и с чего начать?» Жамьян, Улан-Удэ

Да, рефинансирование ипотеки — реальный способ сэкономить. Новый банк выдает кредит под меньший процент, а полученными деньгами вы закрываете старый. Но прежде чем подавать заявку, убедитесь, что выгода перекрывает расходы. Вот пошаговая инструкция.

Шаг 1. Оцените выгоду

Новая ставка должна быть заметно ниже старой. Учтите, что придется оплатить новую страховку, оценку квартиры и госпошлину. Если эти траты окупятся за счет экономии в течение года‑полутора — рефинансирование имеет смысл.

Шаг 2. Проверьте себя

Новый банк изучит вашу кредитную историю, стаж и доход. Если были серьезные просрочки, шансы снижаются. Заранее приготовьте паспорт, справки о доходах и копию трудовой.

Шаг 3. Выберите банк и подайте заявку

Сравните условия 2-3 банков, используйте онлайн‑калькуляторы на их сайтах. Заявка занимает 10–15 минут.

Шаг 4. Закажите оценку квартиры

Отчет о рыночной стоимости недвижимости заказывайте только в компании, аккредитованной новым банком. Расходы на вас.

Шаг 5. Соберите документы

Понадобятся старый ипотечный договор, справка об остатке долга, документы на квартиру. Если вы в браке — нотариальное согласие супруга.

Шаг 6. Оформите страховку

Полис обязателен. Без него процент будет выше.

Шаг 7. Подпишите договор и закройте старый кредит

Внимательно прочитайте новый договор на предмет скрытых комиссий. После подписи новый банк переведет деньги старому. Обязательно получите справку о полном погашении долга.

Шаг 8. Перерегистрируйте залог в Росреестре

Возьмите в старом банке закладную с отметкой о погашении. Подайте в МФЦ два заявления: на снятие старого обременения и на регистрацию нового залогодержателя. Процесс длится от недели до месяца.

Главное

Рефинансирование выгодно, когда новая ставка существенно ниже старой и расходы окупаются за год‑полтора. Не ленитесь сравнивать предложения и внимательно читайте договоры.