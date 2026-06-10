«Бурятпроектреставрация» направила в казначейство «липу», сделанную в фотошопе

В Улан-Удэ будут судить директора «Бурятпроектреставрации» за мошенничество (три эпизода). Напомним, эта скандально известная фирма в 2022–2023 годах заключила контракты в рамках реализации нацпроекта «Культура» на реконструкцию театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ и строительство Дома культуры в Кяхте.

Заказчики перечислили компании аванс, который подлежал расходованию только на цели, предусмотренные контрактами. Лицевой счет организации был открыт в региональном управлении федерального казначейства.

Чтобы увести эти средства, фигурант сделал на своем компьютере с помощью программы-фоторедактора фиктивные договоры о приобретении строительных материалов, о производстве расчетов с субподрядчиком и иные необходимые документы. После он направил «липу» в казначейство, откуда деньги, якобы затраченные на строительство, в соответствии с платежными поручениями перечислили на банковские счета компании.

«Частью переводов обвиняемый распорядился по своему усмотрению, израсходовав их на цели, не связанные с выполнением контрактов, совершив таким образом хищение бюджетных денежных средств на общую сумму более 6,3 млн рублей», - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

В прокуратуре региона подчеркнули, что ущерб был полностью возмещен в ходе следствия. Также суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемого: объекты недвижимости, а также транспортные средства на общую сумму более 8,7 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.