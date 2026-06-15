Общество 15.06.2026 в 15:33

В Бурятии поддержат малые сельские пекарни

На 2026 год предусмотрено 2,7 миллиона рублей
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Текст: Карина Перова
В Бурятии поддержат малые сельские пекарни
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии стартовала новая программа государственной поддержки для малых сельских пекарен. Всего на 2026 год предусмотрено 2,7 миллиона рублей.

Как пояснили в минсельхозпроде региона, эта мера поддержки предусматривает возмещение до 50% затрат (но не более 5 млн рублей) на покупку оборудования для выпечки хлеба и специализированного автотранспорта. Поддержка направлена на сельские пекарни, почему производственные мощности пекарни для получения субсидии не должны превышать 3 тонны готовой продукции в сутки. Взамен получатель субсидии обязуется ежегодно наращивать объем производства минимум на 3% в течение двух лет.

Одним из первых предприятий, которое готовится воспользоваться субсидией, стала пекарня «Шарлотта» из поселка Усть-Баргузин Баргузинского района. Владелица Татьяна Тугаринова планирует направить средства на обновление печей.

«Её предприятие работает уже семь лет, выпускает хлеб, выпечку и полуфабрикаты и зарекомендовало себя не только у местных жителей, но и на международных выставках в Монголии и Китае», - прокомментировали в профильном комитете.

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