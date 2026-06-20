Общество 20.06.2026 в 09:21

В Забайкалье ввели ограничения на заправку топливом

В сети «БРК» ограничили покупку 30 литрами
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье ввели ограничения на заправку топливом

В Забайкальском крае введены ограничения на продажу бензина. По информации очевидцев, в Чите, где работают около 15 станций «БРК» и на федеральной трассе «Амур» в районе Смоленского кольца перестали заправлять бензином канистры и ограничили заправку в бак до 30 литров.

Представитель «БРК» заявил «Чита.Ру», что данная ситуация является общероссийской, однако конкретные причины ограничений в компании не уточнили. По словам очевидцев, изменился режим работы некоторых АЗС, теперь они открыты с 7:00 до 21:00, а также сокращают часть сотрудников. В компании БРК эту информацию опровергли, заявив, что речь о закрытии заправочных станций не идет, а режим работы не менялся. Тем не менее, в БРК добавили, что в компании ведется перераспределение сотрудников с целью их сохранения на АЗС в Смоленке.

Бензиновый кризис начался в Чите в июне 2026 года и после закрытия на ремонты многих российских НПЗ после выбивания российской нефтепереработки украинскими беспилотниками. Это вызвало локальные дефициты во многих регионах страны.

Многие АЗС ввели ограничения на покупку топлива, позволяя приобрести от 20 до 60 литров бензина. За последние четыре дня цены на топливо в стране в среднем выросли на 1–3 рубля.

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