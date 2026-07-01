Техника сломалась после ремонта. Что делать?

«Отдал стиральную машину в ремонт, а через неделю она снова сломалась. Мастер говорит, что это не его вина. Могу ли я вернуть деньги?» Андрей, Заиграево

Если техника сломалась после ремонта, вы имеете право требовать бесплатно устранить недостатки, вернуть деньги или получить компенсацию.

Всегда заключайте письменный договор, где указаны сроки, стоимость и гарантия. Если ремонт делала компания или ИП, вы защищены даже без бумаг — главное, чтобы был чек или выписка о переводе. А вот частный мастер без оформления оставляет вас без юридической защиты.

Что делать? Сфотографируйте поломку, подайте письменную жалобу мастеру или руководителю сервисного центра (в двух экземплярах, на своём поставьте отметку о приёме). Срок подачи — до двух лет с момента ремонта.

Что можно потребовать: бесплатно переделать работу, снизить стоимость, возместить расходы на ремонт у другого мастера или расторгнуть договор и вернуть деньги. Если нарушены сроки — требуйте неустойку (3% за каждый день просрочки, но не больше стоимости ремонта).

Если мастер утверждает, что виноваты вы — закажите независимую экспертизу. При подтверждении некачественного ремонта он возместит и стоимость работ, и экспертизу. Если жалобу проигнорировали — обращайтесь в суд.