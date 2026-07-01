Общество 01.07.2026 в 06:00
Зурхай на вторник, 1 июля
16-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», строить дом, покупать и продавать, проводить обряды по усопшим и совершать приумножающие действия.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи.
Стрижка волос: к ухудшению здоровья.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи.
Стрижка волос: к ухудшению здоровья.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).
Фото: Номер один