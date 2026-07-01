Зурхай на вторник, 1 июля

Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», строить дом, покупать и продавать, проводить обряды по усопшим и совершать приумножающие действия.Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи.Стрижка волос: к ухудшению здоровья.Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).Фото: Номер один