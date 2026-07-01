Общество 01.07.2026 в 09:16
В Чите стоящих в очередях водителей обеспечат туалетами
Заведения общепита разрешат автомобилистам бесплатно справлять нужду
Текст: Иван Иванов
В Чите по поручению мэра Инны Щегловой для жителей и гостей города, которые стоят в очередях за бензином на АЗС, организовали доступ к бесплатным туалетам. Как сообщает портал «Чита.ру», администрация города достигла договорённости с руководителями предприятий общественного питания, расположенных рядом с автозаправочными станциями. Теперь водители и другие горожане могут посещать заведения и пользоваться туалетными комнатами в соответствии с режимом работы этих предприятий. Мера призвана облегчить ситуацию для тех, кому приходится проводить в очередях на АЗС несколько часов.
В соцсетях эту новость восприняли с пониманием и поблагодарили чиновников за проявленную заботу о бытовых нуждах автомобилистов. Напомним, что лимит отпуска бензина Забайкальском крае установлен в пределах 15 литров. Что вынуждает забайкальцев очень часто и по долгу стоять в очереди.
В соцсетях эту новость восприняли с пониманием и поблагодарили чиновников за проявленную заботу о бытовых нуждах автомобилистов. Напомним, что лимит отпуска бензина Забайкальском крае установлен в пределах 15 литров. Что вынуждает забайкальцев очень часто и по долгу стоять в очереди.
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