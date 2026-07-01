Общество 01.07.2026 в 09:44
В Улан-Удэ продолжается масштабный ремонт дорог
Да участка уже отремонтированы, работы еще на четырех продолжаются
Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ продолжают масштабную работу по обновлению дорог. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, в этом году работы ведутся на шести участках общей протяжённостью около 5 километров.
«Мы укладываем новый асфальт. На каждом объекте обустраиваем тротуары, обновляем дорожные знаки и наносим разметку», - написал градоначальник на своей странице «Вконтакте».
По словам мэра, сейчас на ул. Юннатов уже открыт для движения отремонтированный участок длиной 1 км: от конечной остановки маршрута № 55 до трассы Улан‑Удэ — Турунтаево — Курумкан. А на ул. Светлая приведён в порядок участок длиной 330 метров (от дома №4 до дома №42а по ул. Дорожной).
Еще на нескольких участках работы продолжаются.
Так, на ул. Бабушкина в рамках двухгодичного контракта, заключённого в 2025 году, выполнены ключевые подготовительные работы. Проложено 450 метров новой ливневой канализации и установлено десять опор освещения. Это обеспечит водоотведение и создаст основу для дальнейшего расширения проезжей части.
На ул. Снежная ремонтируют участок протяженностью 1,7 км: от дома №33/35 по ул. Покровской до дома №52 по ул. Монгольской. Там установлены бортовые камни и подготовлено основание для укладки асфальта в два слоя.
На ул. Менжинского ремонтируют участок от дома №104 по ул. Чертенкова до дома №19 по ул. Орджоникидзе. Завершена установка бортовых камней, сейчас специалисты приступают к подготовке основания для укладки асфальта.
На ул. Шумяцкого и Жердева работы идут от остановки «Акбэс» до 43‑го квартала. Уложено уже два слоя асфальта, кроме остановочных карманов и примыканий. Сейчас дорожники занимаются ремонтом тротуаров по правой части улицы в сторону «Акбэса».
«Сегодня более 85% магистральных улиц Улан‑Удэ соответствуют нормативам, и работы будут продолжены», - отметил Игорь Шутенков.
«Мы укладываем новый асфальт. На каждом объекте обустраиваем тротуары, обновляем дорожные знаки и наносим разметку», - написал градоначальник на своей странице «Вконтакте».
По словам мэра, сейчас на ул. Юннатов уже открыт для движения отремонтированный участок длиной 1 км: от конечной остановки маршрута № 55 до трассы Улан‑Удэ — Турунтаево — Курумкан. А на ул. Светлая приведён в порядок участок длиной 330 метров (от дома №4 до дома №42а по ул. Дорожной).
Еще на нескольких участках работы продолжаются.
Так, на ул. Бабушкина в рамках двухгодичного контракта, заключённого в 2025 году, выполнены ключевые подготовительные работы. Проложено 450 метров новой ливневой канализации и установлено десять опор освещения. Это обеспечит водоотведение и создаст основу для дальнейшего расширения проезжей части.
На ул. Снежная ремонтируют участок протяженностью 1,7 км: от дома №33/35 по ул. Покровской до дома №52 по ул. Монгольской. Там установлены бортовые камни и подготовлено основание для укладки асфальта в два слоя.
На ул. Менжинского ремонтируют участок от дома №104 по ул. Чертенкова до дома №19 по ул. Орджоникидзе. Завершена установка бортовых камней, сейчас специалисты приступают к подготовке основания для укладки асфальта.
На ул. Шумяцкого и Жердева работы идут от остановки «Акбэс» до 43‑го квартала. Уложено уже два слоя асфальта, кроме остановочных карманов и примыканий. Сейчас дорожники занимаются ремонтом тротуаров по правой части улицы в сторону «Акбэса».
«Сегодня более 85% магистральных улиц Улан‑Удэ соответствуют нормативам, и работы будут продолжены», - отметил Игорь Шутенков.
Тегиремонт дороги